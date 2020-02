Tutto pronto per gli Oscar 2020: favoriti e pronostici

L’attesa per la serata più importante dell’anno a Hollywood sta per terminare: la 92° edizione dei premi Oscar è in programma domenica 9 febbraio, preceduta da una app in tilt che “ha spoilerato” le previsioni della vigilia. Voti contati e buste ormai chiuse, i pronostici puntano su “1917” di Sam Mendes e su Joaquin Phoenix per “Joker” e Renée Zellweger per “Judy”. Per i bookmaker, a dispetto delle 24 candidature questo non sarà l’anno di Netflix.

NETFLIX E L’ACADEMY – Nonostante un battage pubblicitario, il colosso dello streaming potrebbe chiudere la “notte delle stelle” con solo due statuette, secondo gli esperti di Gold Derby: miglior documentario per American Factory prodotto da Barack e Michelle Obama e Laura Dern, migliore attrice non protagonista in “Storia di un matrimonio”. “The Irishman” di Martin Scorsese rischia di restare a bocca asciutta nonostante 10 candidature anche sulla base di come sono andate le cose nei premi che hanno preceduto gli Oscar: i Bafta britannici hanno incoronato 1917 di Sam Mendes, come avevano fatto un mese fa i Golden Globe.

I FAVORITI PER LA VITTORIA – Senza storia, secondo i pronostici della vigilia, le categorie degli attori: Joaquin Phoenix per “Joker” e Renée Zellweger per “Judy” saranno i migliori protagonisti mentre, oltre alla Dern, domenica potrebbe essere il giorno di Brad Pitt come “best supporting actor” in “C’era una volta… a Hollywood”. Che “Parasite” di Bong Joon-ho vinca come miglior film straniero è dato per scontato: il sudcoreano potrebbe aspirare anche all’exploit di “Roma” di Alfonso Cuaron, strappando la statuetta del miglior regista allo stesso Mendes, Scorsese, Tarantino e Phillips.

ITALIANI – Durante la cerimonia, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences consegnerà le statuette per 24 diverse categorie. Sebbene non vi sia alcun film italiano in gara quest’anno, il nostro Paese sarà protagonista grazie a Lina Wertmüller, regista e sceneggiatrice italiana, che riceverà l’Oscar onorario.

PRESENTATORI – Tra i presentatori di una serata anche quest’anno senza conduttore ci saranno Jane Fonda, Tom Hanks, Sandra Oh, Natalie Portman,Spike Lee, Penelope Cruz, Diane Keaton, Steve Martin, Keanu Reeves, Maya Rudolph, Sigourney Weaver, Timothee Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot e Lin-Manuel Miranda.