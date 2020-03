Un amore che va avanti da oltre vent’anni. David Beckham: «Così mi sono innamorato di Victoria»

Quando ti chiede se hai trovato parcheggio, se hai mangiato bene a pranzo, quando ti dice di abbottonarti il cappotto perché fa freddo, quando guida e cerca all’improvviso la tua mano, quando si incazza ma fa di tutto per chiarire, quando sceglie di tornare nonostante il mondo cerchi di trattenerlo, quando non devi chiedergli di esserci perché è già lì con te.

Assomiglia molto alla premura, ha buona memoria, può finire ma è talmente bello che ci spinge a fregarcene delle conseguenze, è un’opera d’arte, nascosta tra cumuli di spazzatura, ti ricorda che non sei invisibile, sta attento a te.

Loro lo sanno bene. Di fatti Victoria Beckham e David Beckahm quest’anno festeggeranno ben 21 anni di matrimonio, tra tappe della storia d’amore ultra romantiche, gossip e qualche scandalo. Whaat? 21 anni!? Ebbene sì. E noi avremmo 2 domande per loro: come fanno ad essere sempre più belli, in forma e affascinanti col passare del tempo e due: qual è il segreto per fare durare così tanto una relazione sembrando innamorati come il primo giorno? Soprattutto quando di mezzo ci sono 2 carriere straordinarie, una da calciatore e l’altra da stilista e 4 figli. Dopo il video #tb postato sul profilo Instagram di Victoria Beckham in cui si vede un giovanissimo David (il video è datato 1999) dichiarare che “non c’è una singola cosa è stato tutto l’insieme, mi sono semplicemente innamorato di lei” e noi ci siamo letteralmente sciolte, ci sembrava il momento giusto per ripercorrere tutta la loro straordinaria relazione. Ladies and gentlemen ecco tutte le tappe della storia d’amore tra David e Victoria Beckham.

David e Victoria Beckham: 1997

David Beckham e Victoria Adams si incontrano per la prima volta all’inizio del 1997 ad una partita di calcio di beneficenza. Lui all’epoca, era la stella del Manchester United, lei la Posh delle Spice Girls. Tra i due è love at the first sight.

David e Victoria Beckham: 1998

A distanza di un anno, David Beckham e Victoria Adams annunciano il fidanzamento con una conferenza stampa: “È adorabile, è anche una sorpresa” ha detto del suo anello.

David e Victoria Beckham: 1999

Il 1999 è un anno ricco di avvenimenti. Il 4 marzo 1999 nasce il primogenito della coppia Brooklyn Joseph Beckham, sì esattamente il ragazzo oggi ventenne diventato strafigo – ma vendendo i genitori non avevamo dubbi su come sarebbe cresciuto – e innamorato perso di Nicola Peltz (purtroppo per noi). Quattro mesi dopo, esattamente il 4 luglio 1999, David Beckham e Victoria Adams si sposano e lei diventa ufficialmente Victoria Beckham. Il matrimonio ha luogo nel castello di Luttrellstown, vicino a Dublino (mica ti aspettavi una semplice chiesetta) e Victoria Beckham indossava un vestito Vera Wang. All’epoca non era ancora diventata stilista se no, se lo sarebbe fatto lei sicuramente.

David Beckham e Victoria Beckham: 2002

It’s a boy (again)! Nel 2002 la famiglia Beckham si allarga di nuovo. L’1 settembre nasce il secondogenito Romeo James Beckham. Ora il ragazzo ha 17 anni, assomiglia tantissimo a mamma Victoria Beckham, e sorry, ma è fidanzatissimo anche lui. Vedere il profilo Instagram di Romeo Beckham per vedere tutti i selfie di coppia.

David e Victoria Beckham: 2003

La Beckham family si trasferisce da Manchester a Madrid. David Beckham è stato acquistato dal Real Madrid diventando un giocatore dei Merengues. Qui la coppia è soggetto al primo scandalo che li vede coinvolti. David Beckham viene visto uscire da una discoteca con una donna. La donna poi si scopre essere la sua assistente Rebecca Loos, ma nel mentre si erano già sparse le voci che tra i due ci fosse di più che una relazione lavorativa. A questo si aggiunge che il fratello di Rebecca, John Loos, avrebbe rivelato al Daily Mail che la sorella aveva davvero una relazione con David. Il calciatore del Real Madrid smentisce tutto e dichiara: “Negli ultimi mesi mi sono abituato a leggere storie sempre più ridicole sulla mia vita privata”. ha detto in una dichiarazione: “La semplice verità è che sono felicemente sposato. Ho una moglie meravigliosa e due figli molto speciali. Non c’è niente che una terza parte possa fare per cambiare questi fatti”. E infatti…

Victoria Beckham e David Beckham: 2004

Victoria Beckham ad agosto dichiara di essere incinta. La famiglia Beckham si allarga ancora e…

David e Victoria Beckham: 2005

Il 20 febbraio 2005 nasce il terzo figlio maschio di David e Victoria Beckham: Cruz Beckham.

David e Victoria Beckham: 2007

Welcome to Hollywood! David Beckham diventa un giocatore dei Los Angeles Galaxy e tutta la famiglia fa un altro trasloco, questa volta nella soleggiata California.

David Beckham e Victoria Beckham, le tappe della storia nel 2008

Dopo il trasferimento a Los Angeles, la coppia è sempre più fotografata ad eventi mondani e in compagnia di altre celeb, da Tom Cruise a Will Smith. Partecipano anche al Met Gala di New York proprio qualche mese prima che Victoria Beckham faccia il suo debutto nel mondo della moda. A settembre, Victoria Beckham durante la New York Fashion Week fa il suo debutto in passerella con la prima collezione ready to wear che porta il suo nome.