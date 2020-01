Virus dalla Cina, altre 15 vittime: il numero sale a 39. Tre casi confermati in Francia, sono i primi in Europa

E’ sempre più allarme in Cina per l’emergenza coronavirus. Le autorità sanitarie dello Hubei segnalano 15 morti in più a livello provinciale, portando il totale provinciale a 39. I casi di contagio hanno superato le 900 unità secondo i dati riferiti alla mezzanotte ora locale.

Mentre la Cina sta rispondendo con misure senza precedenti all’emergenza e il presidente americano Donaldo Trump ringrazia il collega Xi per la trasparenza sui dati e sui sistemi di sicurezza messi in cantiere, in Francia sono stati confermati di primi tre casi ufficialmente accertati in Europa. A comunicarlo è il ministero della Salute francese, che aggiunge: “Probabilmente ce ne saranno altri”. Un caso è a Bordeaux, nel sud-ovest, l’altro a Parigi, ha annunciato n tv la ministra della Salute, Agnes Buzyn. Il terzo caso è “un parente stretto di uno dei primi due casi sotto inchiesta”, secondo un comunicato stampa. Le tre persone erano state in Cina e adesso sono ricoverate in ospedale a Bordeaux e Parigi, con misure di “isolamento”.

“Il paziente di Bordeaux ha 48 anni – ha detto la ministra – è rientrato dalla Cina, dove è passato da Wuhan. Si è fatto visitare ieri. Da ieri è ricoverato in una camera isolata. E’ stato in contatto con una decina di persone dopo il suo arrivo in Francia”. L’uomo è di “origini cinesi”, ma residente in Gironda, la regione di Bordeaux. Si trovava in Cina per motivi professionali.