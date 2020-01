Virus misterioso: mentre l’infezione dilaga, in Cina spopola il simulatore di epidemia

Nei giorni in cui la Cina sta affrontando una misteriosa e letale epidemia nota come Coronavirus, che continua a mietere vittime senza fornire indicazioni sulle cause e modalità di diffusione del virus, gli abitanti cinesi stanno affrontando la paura in modo inusuale: con un videogioco.

Stando ai dati riportati da Apple per i download delle applicazioni e videogames per iOS, Plague Inc. è stato il videogioco più scaricato nella giornata di mercoledì, dopo il contagio di circa 400 persone (delle quali 17 hanno perso la vita a causa del virus), con milioni di download in tutto il Paese.

Per chi non lo conoscesse, Plague Inc. è uno strategico sviluppato dal team britannico Ndemic Creations, lanciato nel 2012 e spesso criticato per il suo messaggio di fondo: diffondere un virus letale in grado di sterminare la razza umana.

Il gioco, infatti, consente di gestire un’entità biologica capace di uccidere gli esseri umani prima che il loro organismo sia in grado di adattarsi alla patologia. Proprio il concetto alla base di Plague Inc. sembra essere visto dai cinesi come un modo per comprendere, e dunque vincere, la paura del Coronavirus.