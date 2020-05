What women want: perchè tutte sogniamo Beckham?

«Sognando Beckham» non è solo il titolo della pellicola cult anni 90, ma la fantasia del 99,9 % delle donne del mondo. Perché l’ex calciatore mette d’accordo tutte: è bello, stilosissimo, ricco di buoni sentimenti e patrimonio, che non guasta. Il 2 maggio l’ex calciatore compie 45 anni e VanityFair ha elencato i motivi per cui invidiamo Victoria alla stragrandissima!

Gli anni passano, ma una certezza resta. David Beckham è l’uomo dei sogni di tutte, colui che riesce a smuovere gli ormoni a ogni latitudine e longitudine, anno dopo anno dopo anno. Anzi, più il tempo passa, più le vampate aumentano. Quaranticinque anni il 2 maggio e bello bello in modo assurdo. Signore, la prova che Dio c’è è racchiusa in lui e noi lo osanniamo in tutti i modi possibili. L’ex golden boy del calcio è riuscito nell’impresa titanica di capovolgere una delle teorie sentimentali più antiche della storia: a far perdere la testa a noi ragazze sono sempre i dannati e maledetti.

E invece lui, bravo ragazzo doc, ci fa battere il cuore all’impazzata.

Gentile col prossimo, su Instagram ha una parola buona per tutti (ricordate i complimenti a Leonardo DiCaprio per la sua vittoria agli Oscar?), semplicemente adorabile con i figli, romanticissimo con la moglie (la stessa da più di vent’anni, roba fantascientifica nello star system), impegnato in organizzazioni benefiche, ironico, alla mano, amante degli animali ecc ecc. Insomma ogni casella da good boy lui la riempie. Ma avete visto con che aria assorta assiste in prima fila alle sfilate di Victoria? È talmente attento che pensi che dopo debba fare una relazione al riguardo. E la cura nei dettagli? Non solo è praticamente l’uomo più elegante del mondo e coordinatore seriale di look matchy matchy con l’ex Posh Spice, ma addirittura è riuscito ad abbinare la tavolozza del suo outfit alla collezione moda della moglie. Signore, 92 minuti di applausi.

A lui perdoniamo il matrimonio pacchiano, le meches da borgata, le sopracciglia rasate, i doppi orecchini di diamanti. Errori di gioventù, suvvia, ma se anche quelle fiumane di crocifissi sfoggiati nei primi anni Duemila lo hanno fatto diventare quello che è oggi, sempre siano lodati. Perché David Beckham è ora signore di stile e gentleman nella vita, aka l’uomo più perfetto del Pianeta. Il ragazzo nato ai bordi di periferia, figlio della classe operaia, che ha raggiunto livelli spaziali di charme, che fa il baciamano alla Regina Elisabetta e che ha reso la combo «tatuaggi tribali + smoking» una coppia di fatto possibile, è colui che tutte, dai 14 anni in su, vorremmo avere accanto finché morte non ci separi. Anche perché quei pettorali granitici a 45 anni non sono da tutti. Rimane quel piccolo dettaglio, l’essere maritato da più di vent’anni. Ma noi Becks, non molliamo, pronte ad aspettarti forever nel caso con Victoria le cose non andassero. Perché?