100 ANNI DELLA LILT: EVENTO REGGIA DI CASERTA

MARTEDÌ 11 OTTOBRE

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori compie 100anni. Per celebrare questo importante traguardo il Coordinamento regionale con le cinque sezioni provinciali della Lilt (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno), ha organizzato l’evento «Lilt cento anni di prevenzione» in programma martedì 11 ottobre alla Reggia di Caserta.

La conferenza stampa è stata ospitata dal Liceo Manzoni di Caserta. A fare gli onori di casa sarà la dirigente del Liceo Manzoni Adele Vairo. A portare i saluti dell’amministrazione comunale di Caserta l’assessore al Diritto alla Salute Enzo Battarra.

Quindi, la presidente della Lilt Caserta Angela Maffeo che ha sottolineato: «Dopo la pandemia, in tempo di paura di guerra, la Lilt offre un inno alla vita e al mantenimento dello stato di salute. Anche in provincia di Caserta la Lilt è stata da almeno 50 anni motore della prevenzione. I volontari dell’associazione in tutti questi anni hanno battuto in lungo e in largo la provincia portando una possibilità di diagnosi precoce nei paesi più piccoli così come nei centri commerciali più evoluti. Oggi la Lilt festeggia. Un salto di qualità per entrare nel percorso LEA che la affianca come supporto concreto alla Sanità Pubblica pur rimanendo nel terzo settore e nell’associazionismo.Festeggiamo i Cento anni della Lilt per una sempre maggiore sensibilizzazione alla prevenzione e per raggiungere quel traguardo della mortalità zero per tumore che abbiamo sempre sognato».

«Siamo in primissima linea in questa attività – ha evidenziato la dirigente scolastica del Manzoni Adele Vairo – perché l’educazione alla salute significa benessere ed è uno dei fili conduttori del nostro percorso formativo».

L’assessore al Diritto alla Salute Enzo Battarra: «È un onore per la città ospitare questa celebrazione della Lilt di carattere regionale e di respiro nazionale. Il mio assessorato e tutto il comune di Caserta sono pronti a sostenere questa iniziativa composita, che è soprattutto un messaggio di prevenzione e di corretti stili di vita».

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti la presidente dell’UsAcli Francesca Dattilo per «La camminata della Salute», Agnese Dell’Omo per «Artisticamente Lilt».

E ancora, Rita Parente per la Ripar, che si è occupata del trucco delle pazienti oncologiche protagoniste del Calendario Lilt2022realizzato dal fotografo Rino Barillari. Quindi, Fabio Perone, chinesiologo, sul progetto «Guadagnare Salute» per l’attività motoria come prevenzione ai tumori.

La presidente Maffeo ha ricordato: «Nel Vestibolo superiore della Reggia ci sarà il momento clou dal titolo “Dall’Utopia alla Realtà… 100 anni di cancro e di prevenzione… nel 1922 nasceva la Lilt” con il presidente nazionale Francesco Schittulli».

L’evento moderato dal giornalista Ettore Mautone, si aprirà alle ore 11 con i saluti delle autorità e dei presidenti provinciali Lilt. Quindi, saranno consegnati riconoscimenti a personalità che si sono distinte nelle diverse province per il supporto alla Lilt.

La lunga mattinata alla Reggia prenderà il via alle 8,30 con l’inaugurazione della mostra di arte estemporanea di pittura a cura di Anna Maria Zoppi. Più di venti gli artisti che parteciperanno.

La Lilt metterà a disposizione tele e colori per quanti vorrannomisurarsi all’ombra del Palazzo Reale. Il tema è “La Reggia e la prevenzione”. Gli artisti doneranno alla Lilt Caserta la loro opera avviando così una raccolta fondi per i progetti di prevenzione. Dalle 9 alle 10 «La camminata della Salute» a cura di Fiorentino La Greca, Francesca Dattilo, Luigi D’Argenzio e Anna Della Peruta. Coinvolti l’Associazione Nazionale Camminatori Sportivi, i circoli sportivi Acli, i gruppi di istruttori Yoga, i runner delle Associazioni sportive dilettantistiche del territorio. Tutti a testimonianza della valenza dell’attività fisica nella prevenzione delle malattie cronico-degenerative e in modo particolare di quelle oncologiche. La camminata vedrà due giri del circuito circostante le vasche vanvitelliane, circa 4 km, che potranno essere replicate. Il cestino ristoro sarà preparato da Acli Terra.

E ancora, l’evento «Guadagnare Salute» a cura di Elena Severino e Luigi D’Argenzio. Saranno consegnati gli attestati agli studenti e un riconoscimento ai docenti referenti del programma Lilt Miur. Queste le scuole: Ipsoea Rainulfo Drengot di Aversa, Liceo Manzoni di Caserta, Liceo Don Gnocchi di Maddaloni, Liceo Fermi di Aversa, Istituto Comprensivo di Alvignano, Istituto Comprensivo Aulo Attilio Caiatino di Caiazzo.