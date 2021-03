Ferrarelle continua la sua lotta a favore dell’ambiente con una nuova iniziativa facente parte della categoria ‘’A scuola di riciclo: impatto -1’’ che coinvolge anche 1000 scuole primarie dello stato italiano. Lo scopo principale di questo progetto è quello di educare i più giovani, facendo capir loro già dalla giovane età l’importanza del rispettare l’ambiente, nella speranza di garantire un futuro più pulito sia per le persone, che per la Terra stessa.

In che cosa consiste?

Consiste in un gioco in realtà aumentata sviluppato per dispositivi mobile. Grazie a questa tecnologia ci si rivolge al consumatore finale grazie a video, informazioni e audio. Utilizzando la fotocamera dello smartphone, le illustrazioni stampate sulle pagine e sulla copertina si animano, mentre il voice over integra i contenuti. Sulla schermata dello schermo appariranno alcuni tra i più comuni rifiuti che i bambini dovranno differenziare, selezionando il contenitore corretto tra organico, plastica, vetro, indifferenziato e carta. Tra i “rifiuti” anche la bottiglia Ferrarelle in R-PET 50% che, se riciclata correttamente, potrà prendere nuova vita, tornando ad essere una preziosa risorsa.

Questo gioco riprende proprio dalla realtà poiché ogni anno, l’azienda produttrice di acqua minerale si sbarazza di oltre 20.000 tonnellate di plastica dall’ambiente, numero molto più elevato rispetto a quelle che vengono utilizzate per le loro produzioni.

Fuoriclasse è riciclo-nome del gioco- è solo il primo di una serie di giochi digitali del progetto “A scuola di riciclo: impatto – 1”.

L’iniziativa, come anche i giochi che verranno distribuiti digitalmente, è completamente gratuita pensata per offrire spunti didattici, quiz e giochi digitali da fare in classe, in DAD o in famiglia.

Oltre ai giochi, Su questa scia green nasce il progetto dedicato ai più piccoli, che permetterà a ogni classe iscritta all’iniziativa di ricevere un kit digitale, contenente schede didattiche e video interattivi grazie al quale i bambini saranno chiamati a farsi promotori diretti del riciclo con attività in aula e nella comunicazione tra la scuola e la famiglia. Inoltre, tutte le classi iscritte avranno la possibilità di partecipare ad un contest, che permetterà loro di vincere fantastici premi per tutta la scuola.

Il vicepresidente dell’azienda Ferrarelle, Michele Pontecorvo Ricciardi, ha detto la sua riguardo l’iniziativa: “Mai come in questo periodo il legame con i brand è forte, e la società ci chiede un impegno, sempre maggiore per la collettività. In questo contesto siamo felici di portare le evidenze di quanto costruito per tracciare una parte di percorso futuro, che tenga conto del passato, ma che abbia la spinta a grandi innovazioni e cambiamenti”.

Per promuovere ulteriormente questo messaggio, la Ferrarelle ha deciso di utilizzare i ‘’Me contro Te’’ coppia di ragazzi popolari sulle varie piattaforme online (il loro canale su YouTube, piattaforma principale del duo, vanta quasi 6 milioni di iscritti), che hanno un pubblico principalmente composto da minori poiché producono contenuti adatti a tutte le fasce d’età. Agli youtuber è stato affidato proprio il compito di realizzare i video con cui dovranno interagire i bambini-spettatori.