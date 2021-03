8 Marzo: Noir in Festival dedica la giornata alle Donne

Il Noir in festival è un festival di cinema e letteratura trasmesso interamente e gratuitamente su MYMOVIES. Lo scopo del festival a cadenza annuale è quello di assegnare ogni anno dei premi ai migliori scrittori, pellicole, serie tv e altro del sottogenere Noir, ovvero i romanzi neri che trattano temi maturi indirizzati agli adulti. La cerimonia ha già visto uno slittamento poiché dall’annuale inizio a dicembre c’è stato un rinvio fino al 7 Marzo.

Per la festa delle Donne, il festival ha deciso di dedicare la cerimonia dell’8 Marzo alle scrittrici femminili e alle più note protagoniste del genere letterario, televisivo e fumettistico in occasione del trentesimo anniversario del Noir in Festival. Le donne infatti sono il tema principali di una delle categorie da premiare, ovvero ‘’Donne in nero’’, con nomi del calibro Jennifer Kent alle scrittrici Margherita Oggero, Antonella Lattanzi, Grazia Verasani, Francesca Serafini e Rosa Teruzzi a partecipare. Anche il Concorso Internazionale apre nel segno del femminile grazie a Jeanette Nordhal che in Wildland racconta una storia di mafia al femminile che ruota intorno all’importanza della famiglia.

Piccola (ma grande) parentesi è dedicata a Antonietta De Lillo con l’anteprima del suo Fulci Talks, ovvero un programma privo di tagli, dove per l’occasione la regista e il critico Marcello Garofalo discutono con Lucio Fulci, maestro del cinema di genere cui il festival dedica la retrospettiva di quest’anno.

Oltre all’8 Marzo, dedicato alle donne è anche il 10 Marzo, con la serata in onore ad Alfred Hitchcock (di cui ricorrevano nel 2020 i 40 anni della scomparsa) e la sua ricorrenza a incentrare la storia intorno ai personaggi femminili, sia come vittima (Janet Leigh in Psycho) che come tessitrice di trame: di morte e d’amore (Eva Marie Saint in Intrigo internazionale).

Tuttavia, per quanto il festival voglia mettere al centro le donne, i candidati al premio ‘Premio Caligari per il cinema italiano di genere’ sono tutti di regia maschile (Il buco in testa di Antonio Capuano a Il talento del calabrone di Giacomo Cimmini, a L’immortale di Marco D’Amore, Villetta con ospiti di Ivano De Matteo, Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo, The Shift di Alessandro Tonda).

L’opening night è stato il 7 marzo alle 19, poi dall’8 al 13 marzo, tutto trasmesso in diretta su MyMovies.

A cura di Loris Lo Masto