Anticipo domenica di Serie A: la 28esima giornata

La 28esima giornata di Seria A è cominciata di Venerdì, inaugurando il fine settimana sportivo con Parma-Genoa, vinta dagli ospiti per 2-1 grazie alla doppietta del giovanissimo Scamacca che vanifica la prima rete stagionale del nuovo arrivato Graziano Pellè. Continua il weekend con le partite di sabato, prima in ordine cronologico è Crotone-Bologna, anche questa vinta dal team fuori casa. Al Crotone non bastano il gol di Messias e il rigore segnato da Simy, che nonostante la sconfitta dimostrano sempre un grande impegno nei 90 metri. Il Bologna che partendo da 2-0, rimonta facendo 3 gol, autori delle reti Soumaroro, Schouten e Olsen. Ultimo match del sabato calcistico è Spezia-Cagliari, dove i padroni di casa siglano un 2-1 e conquistano i 3 punti grazie alle reti di Piccoli e Maggiore. Non è sufficiente il gol di Pereiro a pochi minuti dalla fine e il gol annullato di Joao Pedro che avrebbe dovuto garantire il pareggio al 94 è da crepacuore.

Sabato spezzato a causa della mancanza di un big match che era programmato ma che non c’è stato, si tratta di Inter-Sassuolo, posticipata a causa della positività di alcuni calciatori al Covid-19.

Ma arriviamo alla domenica di Serie A. Il settimo giorno comincia molto presto, con Hellas Verona-Atalanta alle 12:30. I Gialloblù vengono da una fase di calo rispetto a ciò che hanno mostrato per buona parte della stagione, a causa di una mancanza di riserve e dal raggiungimento prematuro degli obiettivi stagionali. L’avversaria è l’Atalanta, ora fuori dalla Champions League e con gli occhi puntati al campionato più di prima.

Primo dei 3 match delle 15 è Udinese-Lazio. L’Udinese viene da 5 giornate positive, avendo fatto ben 9 punti, fra pareggi importanti come quello col Milan e una vittoria contro il Sassuolo. La squadra di Inzaghi, anch’essa fuori dalle coppe, ora deve pensare solo al campionato, e considerando la posizione in classifica, non possono permettersi di perdere.

Parliamo di Sampdoria-Torino, due squadre decisamente fuori forma. La prima delle due ha ottenuto solamente 2 punti nelle ultime 5 giornate mentre la seconda viene da un’ottima vittoria contro il Sassuolo, ma avendo totalizzato 23 punti, si ritrova con la zona retrocessione alle calcagna.

Ultimo scontro del tris delle 15 è Juventus-Benevento. La Juve si trova al terzo posto in classifica, a un punto in meno dal Milan, e 3 in più all’Atalanta, rendendo i 3 punti da conquistare contro la squadra di Pippo Inzaghi, molto più speciali di quanto questi possano sembrare. Il Benevento sfida il colosso anche fuori casa e proverà del suo meglio, ma lo Juventus Stadium, è un campo difficile da espugnare.

Prima e unica partita delle 18 è Fiorentina-Milan. Stagione altalenante per la squadra di Firenze, che alterna grosse vittorie a pesanti sconfitte. La tripletta di Vlahovic della scorsa settimana contro il Benevento ha messo il giocatore sotto i riflettori, ed è quindi necessario che riesca a dimostrare qualcosa anche contro la squadra di Pioli. Periodo grigio per il Milan, che ha sì guadagnato 3 punti contro la Roma, ma si ritrova con alcuni big della rosa fuori per infortunio, alcuni fra questi Ibrahimovic e Calabria.

Ultimo match della giornata di Seria A, nonché il più importante è Roma-Milan. Entrambe le squadre sono piazzate a 50 punti, in zona Europa League, e quindi tutte e due scenderanno in campo volenterose di vincere e di accorciare le distanze dalla zona Champions League. La Roma, attualmente unica squadra italiana ancora presente in Europa, ha dimostrato inconsistenza nelle grandi partite della stagione, non vincendone nessuna, che diventi questa la prima? Lo stesso non si può dire del Napoli, la squadra campana ha infatti trionfato nella gara d’andata siglando 4 reti, ed è reduce da una grande vittoria contro il Milan. Difficile ipotizzare un risultato, ma sicuramente sarà una grande partita.