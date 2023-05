Antonio Giuliani a Globuli Azzurri: Kim non vuole rimanere? E allora mostriamogli la porta

Antonio Giuliani: Scalvini a Napoli? Difficile, costa troppo

Antonio Giuliani, primario dell'Ospedale San Carlo di Potenza, è intervenuto a Globuli Azzurri: "l'invasione di campo ad Udine? C'è una sorta di patto di non belligeranza, si sa che i tifosi ospiti invadono il campo in caso di vittoria dello scudetto, successe lo stesso con i tifosi della Juventus a Trieste. L'addio di Kim? Credo che i calciatori dell'est non hanno un grande attaccamento ai colori sociali, quindi se avrà un'offerta consistente andrà via, e sarà sostituito nella maniera giusta, a chi non vuole restare meglio mostrargli la porta, non deve mai restare nessuno controvoglia. Scalvini? È molto giovane ed è molto forte ma ha un prezzo molto alto e ci sono molte squadre che lo vogliono, e quando ci sono aste il presidente si ritira e punta ad altri obiettivi".

Diego Venanzoni: non sopporto i napoletani che tifano per altre squadre

Diego Venanzoni, consigliere regionale, è intervenuto a Globuli Azzurri: "non mi piace il modo arido in cui si festeggia in alcune città, preferisco il tifo caloroso dei nostri concittadini. Non dovrei dirlo ma non riesco ad accettare napoletani che tifano per altre squadre, spero che questo scudetto porti anche una ventata nuova in questo senso".

Erasmo Petringa: questo Napoli mi ha lasciato senza parole

Erasmo Petringa, musicista, è intervenuto a Globuli Azzurri: "questo Napoli mi ha lasciato senza parole, e Osimhen è quello che mi ha sconvolto di più, è stato lui con il suo modo di essere imprevedibile a dare la botta finale per lo scudetto. Anche io nel mio piccolo ho dato un contributo a festeggiare questa squadra componendo un inno per il Napoli campione".

Oreste Cuomo: De Laurentiis deve capire che deve rassegnarsi ad aumentare il monte ingaggi

Oreste Cuomo, primario di chirurgia epatobiliare, è intervenuto a Globuli Azzurri: "questo scudetto ha un valore sociale e sociologico immenso perché ha rappresentato una componente sociale in tutto il mondo, non solo a Napoli. De Laurentiis deve capire che deve adeguare il monte ingaggi, non può pretendere che resti invariato quando si arriva a certi livelli, deve adeguarsi alla media delle altre squadre".