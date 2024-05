Appello: garantiamo il diritto al voto per le elezioni europee ed amministrative del prossimo 8-9 giugno.

Il Garante campano Samuele Ciambriello: “Tuteliamo il diritto di voto per i detenuti. Usa il tuo voto, anche in carcere!”

In vista dell’imminente appuntamento elettorale dell’8-9 giugno per le elezioni Europee e Amministrative, il Garante campano delle persone private della libertà personale chiede che vengano attivati gli strumenti necessari per garantire questo diritto fondamentale a tutti i ristretti che non ne abbiano perso il godimento, lo stesso vale per coloro che sono beneficiari di misure alternative, Samuele Ciambriello è perentorio nel ribadire chi ne ha diritto: ”Può votare chi è cittadino italiano o di un altro paese membro dell’Unione Europea, chi è condannato a meno di 3 anni di reclusione o è condannato ad una pena tra i 3 e i 5 anni ma non ha più la pena accessoria dell’interdizione. Se invece si è cittadini di un altro Stato membro dell’UE le modalità di voto dipendono dalle procedure previste dal proprio paese.Tuteliamo il diritto di voto per i detenuti. Usa il tuo voto, anche in carcere!”

Il diritto di voto non è sempre garantito alle persone che si trovano in carcere, pur non avendo pene accessorie interdittive a causa della mancanza di informazione sulle procedure e di meri problemi di disorganizzazione, oltre che per la mancata previsione del voto postale che impedisce il voto amministrativo a chi è detenuto in un carcere fuori dal Comune di residenza.

Il Garante campano Ciambriello, concludendo il suo appello: ”C’è scarsa informazione nelle carceri sul diritto al voto. È importante la loro responsabilità di elettore, facciamo sì che il coordinamento tra le amministrazioni funzioni e non sia un diritto al voto solo sulla carta. Il diritto al voto è ancorato al concetto di dignità delle singole persone ma non è sempre garantito. Io mi auguro che le Direzione degli istituti penitenziari, i funzionari giuridico pedagogici, i cappellani e tutti coloro che entrano negli istituti penitenziari facciano da comunicatori e da ponte affinchè consentano ai cittadini reclusi di non perdere questo diritto al voto. E che quindi diano informazione e promozione per consentire l’accesso al voto”