ARRIVA “IN YOUR EYES”, IL CORTO GIRATO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. L’ASSESSORE FORTINI. “LA REGIONE IN PRIMA LINEA PER FINANZIARE PROGETTI DI COMUNITA'”

“Questo è un posto magico, qui si recupera ogni cosa e viene adattato nei migliori dei modi, questa è l’impressione che ho avuto dalla prima volta che mi sono trovata qui. Per questo, qualche anno dopo, l’associazione “Figli in famiglia” è stato protagonista di vari progetti finanziati dalla Regione Campania. Questo è un posto che mi è rimasto nel cuore, perchè si capisce che al di là dei progetti da svolgere, tutto è stato creato con passione e dedizione.” In questo modo l’assessore alla pubblica istruzione, politiche giovanili e politiche sociali Lucia Fortini ha inaugurato, in anteprima, nella sede della ONLUS “Figli in Famiglia” il cortrometraggio “In your Eyes”, girato in pieno lock-down da circa 15 adolcescenti che fanno parte dell’associazione sul tema del bullismo e sulle eventuali dinamiche da attuare per sconfiggere questo fenomeno. Il cortometraggio è stato prodotto dalla casa di produzione “BingBang Production” grazie al finanziamento della Regione Campania e sarà visibile dal 25 Settembre. “In questa associazione, -ha continuato l’assessore- c’è un senso di comunità che va al di là dei singoli progetti. Io non vengo dalla politica, e non vi nego il terrore che ho provato nell’intraprendere questo percorso. Man mano che percorrevo questa esperienza, si è riveleta esaltante, perchè sono quelle occasioni dove se hai voglia e coraggio puoi fare tanto. ” In questi anni ho potuto riflettere sul senso di far politica e in che modo bisogna farla. La prima cosa che ho riflettuto è che la politica è fatta pricipalmente dall’empatia, proprio come hanno fatto questi ragazzi, si sono messi nei panni dell’altro. In politica, in paticolare, chi si occupa di politiche sociali deve avere necessariamente avere empatia altrimenti una serie di cose non le puoi capire fino in fondo” .

Per le prossime elezioni regionali, l’assessore alla pubblica istruzione, politiche giovanili e politiche sociali Lucia Fortini è candidata in Consiglio Regionale nella lista De Luca Presidente. E ha così, ricordato durante la giornata di essere al fianco dell’attuale Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca . “Tra lockdown e mascherine siamo veramente stressati e cerco di essere breve. Io non vengo dalla politica e non ho immaginato un programma elettorale, io penso che parlare 5 minuti con una persona valga molto di più di un programma. Nel mio percorso ho cercato di realizzare qualche cosa prima, scuola viva, scuola di comunità. Io ho cercato di rimanere sempre me stessa e dare una mano nelle realtà difficili e non solo quelle di Scampia. Il Presidente De Luca sicuramente stravincerà le prossime elezioni perché ha fatto un buon lavoro, si merita di stare ancora 5 anni alla guida della Regione Campania. Io spero voi possiate aiutare anche me.Sarò candidata nella lista De Luca Presidente. Per me il riferimento è lui e sono felice di correre al suo fianco e come prospettiva cercherò di continuare a fare quello che ho fatto nel passato.

A fine giornata non è mancato anche il ringraziamento caloroso di Carmela Manco, suora laica, fondatrice e presidente dell’associazione Figli in Famiglia, si occupa da quasi trent’anni di bambini e famiglie nel quartiere difficile di San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli. “Questi ragazzi sono stati d’esempio perchè ci hanno dimostrato che anche in un momento difficile, come è stato il periodo di lock-down, è possibile con impegno ededizione tirar fuori delle cose meravigliose.”