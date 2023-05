Bono arriva a Napoli in occasione del suo spettacolo al San Carlo

Bono Vox, frontman degli U2, sabato sera si esibirà al teatro San Carlo di Napoli con lo spettacolo Stories of Surrenders, unica data italiana. Per l’occasione ha deciso di anticipare il suo viaggio e festeggiare il suo 63esimo compleanno nel capoluogo campano. Al suo arrivo ieri pomeriggio all’aeroporto di Capodichino è stato accolto da alcuni fan che gli hanno regalato una sciarpa del Napoli, poi indossata dal cantante. Per chi lo ha fermato per parlargli dello spettacolo ha detto: “Invito voi, i meglio vestiti in Europa, a venire eleganti per la nostra notte al teatro”.

In serata inoltre ha festeggiato il suo compleanno cenando da Mimì alla Ferrovia, intonando “Torna a Surriento” col proprietario e rendendosi protagonista di un simpatico siparietto, quando lo staff gli ha chiesto se avesse allergie, rispondendo: “I’m only allergic to Juventus”.

In attesa dello spettacolo, il frontman avrà sicuramente occasione di visitare alcuni dei posti più caratteristici di Napoli in questi giorni e nonostante il massimo riserbo sui suoi spostamenti si vocifera di una sua possibile presenza a Capri o a Sorrento.

Di Claudio Bencivenga