Bosco in Rosa. Settecento runners in rosa da 2 mesi a 84 anni. Festa per i viali di Capodimonte

Prima la puteolana Francesca Maniaci

Le bambine del Napoli Femminile testimonial dell’evento

Un successo in rosa e non poteva essere altrimenti. La quinta edizione de Il “Bosco in Rosa”, ha portato nel parco di Capodimonte settecentoRunners, accompagnatori e bambini che hanno invaso l’area dell’Istituto Caselli del parco settecentesco voluto da Carlo III di Borbone.

Una festa di colori nei quali il rosa spiccava e con il rosa anche il rosso della rappresentativa Under 10 del Napoli Femminile che ha fatto da apripista alla gara. A transitare per prima sotto lo striscione d’arrivo della quinta edizione del Bosco in Rosa, anche se si trattava di una passeggiata non competitiva, la puteolana Francesca Maniaci (Atl. Marcianise) che ha chiuso i 4.4 km del percorso in 17’.

“Correre nei viali di Capodimonte è sempre bellissimo – ha detto – Farlo per una giornata in cui si celebrano le donne e la beneficenza è ancora meglio”. Alle sue spalle un tocco di internazionalità con Laura Asbury, runner del Connecticut in forza all’Us Navy di Gricignano.

“E’ la prima volta che vengo a Capodimonte, ho scoperto la manifestazione dai social e correre qui è bellissimo”. Terza Simona Faiella. Poi la grande fiumana in rosa tra grandi, piccini, nonne e passeggini.

Al via, tra le tante donne, dai due mesi agli 84 anni, anche la vicepresidente della Federatletica campana, Amalia Di Martino: “non potevo non far mancare come donna e come dirigente la mia vicinanza a questa manifestazione che ormai è diventato un momento clou del calendario campano e non solo”.

Messaggio anche dall’assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante: “Anche quest’anno il Bosco di Capodimonte si tinge del fiume rosa di donne che si incontrano per passeggiare all’insegna della salute e della prevenzione. Siamo giunti alla quinta edizione de “Il Bosco in Rosa”, la gara non competitiva di 4 km che unisce lo sport al benessere fisico ed al prestigioso patrimonio culturale della nostra Città. E’ una passeggiata all’insegna del divertimento, della condivisione e della prevenzione, prima alleata della nostra salute. Il saluto della Fidal nazionale con il Consigliere Carlo Cantales per il quale il Bosco in Rosa “E’ una festa delle donne all’insegna del running, dello stare insieme e della solidarietà”.

L’appuntamento, che gode del patrocinio morale del Comune di Napoli, è organizzato dalla Napoli Runing grazie alla accoglienza del Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt. Un appuntamento nel segno della solidarietà.

Il ricavato della vendita delle magliette sarà infatti devoluto ai progetti degli ospedali pediatrici napoletani. Race director di Napoli Running della giornata, Maria Pastore: “Ogni anno è sempre più bello ritrovarsi al Bosco di Capodimonte con tante donne. Correre, camminare, passeggiare, stare insieme il Bosco in Rosa è bellissimo proprio per questo. Ed è stato altrettanto entusiasmante vedere i tanti bambini che hanno giocato insieme con l’Animazione organizzata dalle volontarie”.