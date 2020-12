Brad Pitt, famiglia a metà: «A Natale con i figli più piccoli»

«Questo premio è per i miei figli: li adoro, tutto ciò che faccio è per loro». Era il 9 febbraio scorso quando Brad Pitt, sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, ritirò il suo primo Oscar per la recitazione, dedicandolo ai suoi sei bambini. Sembrava il preludio ad una tregua di famiglia, in grado di spingere l’attore americano e l’ex moglie Angelina Jolie – separati da quattro anni – al tanto atteso accordo sulla custodia dei figli.

Segnali distensivi si erano ripetuti pure in primavera, durante il lockdown per il coronavirus: «I ragazzi fanno la spola tra la casa del papà e la casa della mamma, che sono a cinque minuti l’una dall’altra», aveva riportato il Sun. Evidenziando come Pitt avesse colto l’occasione per recuperare persino il rapporto con il primogenito Maddox, dopo il litigio in aereo del 2016, che portò appunto alla rottura definitiva tra i genitori.

«Pitt è diventato un padre migliore», hanno scritto negli Usa. Tanto che insieme ad Angelina, in quel periodo, avrebbero persino parlato di trascorrere il prossimo Natale tutti insieme. Di acqua sotto i ponti, però, ne è passata tanta, compresa una fiamma dell’attore – Nicole Poturalski – che lui ha portato in vacanza nel castello francese dove sposò l’ex moglie, proprio in occasione di quello che sarebbe stato il loro anniversario.

Apriti cielo. Alla fine dell’estate il rapporto tra i due è franato di nuovo e il deal sulla custodia dei figli – che Brad vorrebbe divisa in parti uguali – si è allontanato ancora. «Ho divorziato per il bene dei bambini», ha dichiarato lei, che di recente ha chiesto pure che il giudice che sta seguendo il divorzio, John W. Ouderkirk, venisse rimosso dall’incarico perché intratterrebbe rapporti privati con un’avvocatessa di Pitt.

La fine dell’ultima love story di Brad pare abbia portato nuova serenità in famiglia, ma non abbastanza per pensare ad un Natale di gruppo. Stando a quanto riporta Us Weekly, le due star di Hollywood si divideranno i sei figli nei giorni festivi: «I tre più grandi – Maddox (19), Pax (17) e Zahara (15) – staranno con la mamma. Mentre gli altri – Shiloh (14) e i gemelli Know e Vivienne (12) – con il papà». Proprio come lo scorso anno.

«Peccato, perché durante il lockdown avevano ipotizzato una vacanza tutti insieme. Ma le cose, da allora, sono cambiate». E i programmi natalizi pure.