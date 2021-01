Calabria, Ciarambino: “De Magistris? A cosa non si è candidato?”

Ieri durante la conferenza sugli approfondimenti relativi al TSO e dopo la chiusura degli OPG, al mondo comunitario e sanitario extra-carcerario, in particolare alle REMS ed a tutto ciò che concerne l’area della micro-comunità e alloggi per minori, anziani e stranieri, tenutosi presso il Consiglio Regionale della Campania.

Valeria Ciarambino, vice presidente del Consiglio della Regione Campania ha commentato così quello che sta succedendo negli ultimi giorni in Italia. “Il mio auspicio e’ che si possa continuare a lavorare in continuità con questo governo che ha restituito dignità all’Italia sui tavoli internazionale e ottenuto risultati straordinari come il Recovery Fund, un risultato che si deve a Giuseppe Conte e all’intero governo”. La vicepresidente dell’Assise indica come “assolutamente irresponsabile e scellerato il gesto compiuto da Renzi. Prova ne e’ quello che sta accadendo con l’innalzamento dello spread e svariati milioni di euro che si stanno gia’ perdendo in questi giorni di crisi. Mi auguro che la crisi si possa ricomporre – sottolinea -, l’Italia e gli italiani hanno bisogno di chi possa continuare a occuparsi dei loro problemi quotidiani. Servono risposte a imprese e famiglie”. Ai giornalisti che le chiedevano se non provasse imbarazzo rispetto agli endorsement ricevuti dal governo da figure come Clemente Mastella, Ciarambino risponde di aver “scelto di fare mie le parole di Mattarella e del Papa. La politica – osserva – deve tornare all’unita’, bisogna mettere davanti il bene del Paese. In questo momento i personalismi, le differenze partitiche e politiche vengono molto dopo il bene dei cittadini e la necessità di far ripartire il Paese”.

Non è mancato anche un commento sull’ultima notizia che vede protagonista il sindaco De Magistris: “De magistriis? Ho perso la conta del cambio ruolo che ha avuto in questi anni. Fino all’ufficializzazione pensavo che fosse l’ennesima candidatura annunciata. Faccio un in bocca al lupo a lui, ma ho qualche dubbio di poterlo fare ai calabresi vista l’esperienza non proprio gloriosa che si è consumata nell’ultimo decennio a Napoli”. Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino commenta l’annuncio della candidatura di Luigi de Magistris alla presidenza della Regione Calabria.”