Calciomercato: Pezzella all’Atalanta, la Juve pensa a Pjanic, il Real Madrid ha chiesto Fabian Ruiz.

Il calciomercato si trascina stancamente verso la conclusione del primo mese, fra velleità e impedimenti economici causa crisi legata alla pandemia. I club italiani non possono far follie, ma anche negli altri Paesi la situazione è tutt’altro che florida.E ci sono campioni che si sentono in qualche modo ingabbiati dalle richieste folli delle loro società, come Erling HAALAND, che ha rotto un lungo silenzio usando parole piuttosto critiche con il Borussia Dortmund. “Spero siano solo voci, perché 175 milioni per qualcuno sono molti soldi”, ha detto l’attaccante norvegese, che ha ancora tre anni di contratto con il club tedesco e piace alle big della Premier League.

In Italia Massimiliano Allegri ha ammesso che potrebbe arrivare alla Juventus un giocatore bravo a tirare le punizioni di destro, e questo rinforza l’ipotesi di un ritorno in bianconero di Miralem PJANIC dal Barcellona. Intanto la Juventus è vicina alla cessione di Marko PJACA al Torino, in prestito con obbligo di riscatto. L’Atalanta continua a muoversi sia in entrata che uscita: all’indomani delle visite mediche, il club bergamasco ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Giuseppe PEZZELLA dal Parma. La formula prevede il diritto di riscatto e l’obbligo in caso di almeno 20 presenze complessive, più la qualificazione alla Champions 2022/23. I bergamaschi sembrano poi disposti a rinunciare definitivamente a Cristian ROMERO, che resta l’obiettivo principale del Tottenham per rinforzare la difesa. Il ds degli ‘Spurs’, l’ex juventino Fabio Paratici, starebbe intensificando i contatti con i dirigenti atalantini per trovare un accordo definitivo, almeno secondo quanto scrive il Telegraph.

Il neopromosso Venezia è alla ricerca rinforzi per il reparto offensivo: interessa Graziano PELLÈ, che ha concluso la propria avventura al Parma e piace anche agli olandesi del Feyenoord.

LYANCO ha trovato l’accordo con il Betis Siviglia da diverso tempo, ma il club andaluso non ha ancora l’intesa con il Torino per la formula del trasferimento.

Per Gennaro TUTINO la neopromossa Salernitana vuole ottenere dal Napoli il rinnovo del prestito, ma sul giovane attaccante c’è anche il Parma che sembra disposto ad acquistare il cartellino per 5 milioni.

Stevan JOVETIC è un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino. Il fantasista montenegrino, che in Italia ha indossato le maglia di Fiorentina e Inter, si era svincolato dal Monaco e ha firmato un contratto di due anni (con opzione per una terza stagione).

Sfuma quindi l’idea della Lazio.Martin Odegaard delude nel suo precampionato con il Real Madrid. Per questo motivo, il portale spagnolo Diario Gol, fa sapere che Ancelotti ha richiesto Fabián Ruiz. Il tecnico italiano conosce molto bene lo spagnolo dai tempi del Napoli. Florentino Pérez sa che la situazione economica del Napoli non è delle migliori e che è costretto a vendere per finanziare il mercato in entrata. Il Real per prendere Fabian Ruiz è disposto a mettere sul piatto il cartellino di Martin Odegaard più 20 milioni di euro.