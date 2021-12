Campania Mangia & Bevi 2021: la nuova guida del Mattino dal 13 dicembre in edicola

Anche quest’anno, con il Mattino del 13 dicembre, arriva in edicola la guida Campania Mangia & Bevi 2021, da un’idea di Luciano Pignataro e Santa di Salvo. I due autori si trovano ancora una volta in giro per la splendida regione Campania per raccontare le migliori occasioni del buon bere e mangiare tra 204 ristoranti, 102 osterie, senza dimenticare la scelta tra i migliori 160 vini delle nostre cinque province. La Guida sarà disponibile in edicola per un mese al prezzo di 8,00 euro.

Ecco l’introduzione scritta dai due autori, che curano questa iniziativa editoriale sin dalla prima uscita nel 2013:

“Non è stato un lavoro facile, tra aperture e chiusure, mettere a fuoco la situazione, ma alla fine con nostra somma gioia abbiamo scoperto che il settore che più è cresciuto in Campania tiene con coraggio e determinazione senza rinunciare alla qualità. Insomma, anche quando la notte è più buia, bisogna trovare motivi per andare avanti. E questa nostra piccola guida vuole essere la testimonianza, una fotografia, dei protagonisti di questa gigantesca e inimmaginabile battaglia. Non sono tutti, certo, ma sicuramente la punta dell’iceberg che noi abbiamo visitato e conosciuto nel corso dei nostri giri”.

Ma non è tutto

Sempre in collaborazione con il Mattino, Luciano Pignataro ha pubblicato il 28 ottobre scorso una guida con una protagonista speciale: la pizza. Il famoso giornalista ha selezionato le migliori pizzerie di Napoli e dalla Campania.

La Guida è molto semplice da consultare perché divisa per province, e ad ogni nome è affiancata una fotografia. In primo piano i grandi protagonisti, le associazioni, gli indirizzi giusti della pizza napoletana. La guida inoltre prevede un solo riconoscimento: i ‘Tre Galletti’, che sono stati assegnati nel 2021 a quei locali che si distinguono per la storia, per la qualità e per la ricerca, ma soprattutto per la tutela della tradizione da parte del pizzaiolo napoletano, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’Umanità.

Queste guide, quindi, risultano essere un vademecum indispensabile per entrare nel mondo in continua evoluzione della pizza e non solo.