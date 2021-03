CAPRI HOME: LE COLLEZIONI ONLINE PER VALORIZZARE IL MADE IN ITALY

Capri Home, il marchio tutto italiano che porta la bellezza delle maioliche capresi nelle case, presenta le sue novità grazie ad un e-commerce per valorizzare le produzioni hand-made.

Dopo il lancio delle collezioni di porcellane e bomboniere (tessile e ceramiche), di alta moda e dei costumi da mare (maschile e femminile), il brand tutto Made in Italy, presenta al pubblico la collezione di asciugamani da bagno e da mare. Ed è così che ognuno può portare nella propria casa un pezzo di Capri, Amalfi, Positano, Vietri sul proprio arredo casa, nella propria attività o sulla propria barca che acquisirà un’anima sorprendente.

La collezione porcellane e bomboniere

Tra i prodotti spiccano i “Sacchetti dell’Amore” e i “Fiocchi della Fortuna”, dei porta confetti in tessuto 100% cotone con biglietto interno personalizzato in stile caprese e con una profumazione a scelta tra il gelsomino di Capri o i fiori d’arancio. Le trame dei tessuti sono tra le più diverse come la rosa in seta artificiale bianca, i limoncini in resina, il timone o la stella marina, il gessetto tra albero della vita, corallo o cuore o il peperoncino rosso.

Ci sono poi le Candele Profumate con profumazione di mare o fiori di capri, ricoperte sempre con tessuti delle maioliche, le Tovagliette all’Americana, i Canovacci, le Pochette e i Cuscinetti profumati. Spiccano nella collezione le bottiglie vietresi artigianali dipinte a mano, di cui c’è anche una versione lusso che include un portabottiglie in tessuto.

Per chi non può fare a meno di avere lo stile caprese in casa, ci sono poi le mattonelle con cornici esterne in gesso che possono fungere da quadretto, ma anche da sottobicchiere o sottobottiglia per arricchire la propria tavola insieme ai segnaposti a tema. Completano la collezione papillon, cravatte e taglieri.

La collezione tessile bagno

Spiccano nella collezione per il bagno, i prodotti in tessuto di spugna e 100% cotone che includono i set asciugamani, le vestaglie, parei ed accappatoi, ideali anche per chi ha una seconda casa al mare e vuole renderla esclusiva e lussuosa richiamando il Made in Italy.

Il mercato del Made in Italy, si conferma anche per il 2021 un settore in forte e continua crescita, e per questo motivo è sempre di più presidiato dai principali “brand del lusso”, e Capri Home, sta cercando con i suoi prodotti, grazie ai servizi digital altamente specializzati, di entrare in uno dei segmenti più in crescita nel mercato internazionale come l’hand-made.

Per la collezione 2021, il testimonial scelto è l’istruttore di Fitness e Top Model, Carlo Vecchione.

Capri Home è una produzione artigianale, 100% hand-made mossa proprio dall’amore per il Made in Italy, nata dall’idea di Luis Arsenio che racconta sul brand:”bellezze del territorio Campano come Capri, Amalfi, Positano, Vietri. Qui molti dei palazzi prestigiosi hanno queste trame che le rendono vivaci e lussureggianti con una intensa anima creativa“.

Disponibile già la nuova linea tessile e quella costumi da bagno, ma già si è al lavoro per il lancio internazionale della nuova linea home design per il 2021/22.