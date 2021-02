Chi è Wrongonyou, la nuova proposta di Sanremo?

Wrongonyou, nome d’arte di Marco Zitelli, classe 1990 è fra le nuove proposte di Sanremo, il palco più importante per la musica italiana.

Marco comincia la sua carriera da musicista oltreoceano, negli Stati Uniti, dove suonava come chitarrista in una band della Georgia. In seguito nel 2013 comincia a pubblicare brani su SoundCloud, e qui attira l’attenzione di un professore di sound design di Oxford, che lo invita a registrare nello studio dell’università. La sua esperienza nel territorio italiano ha inizio nel 2016, quando firma con la Carosello Records, etichetta con cui pubblica anche il suo primo progetto: The Mountain Man. Tra il 2019 e il 2020 inizia con i concerti in diverse tappe italiane, ed apre ben 5 date del Revelation Tour di Mika.

Il brano che Wrongonyou porterà a Sanremo s’intitola ‘’Lezioni di volo’’, primo dei singoli che andrà a comporre il disco ‘’Sono io’’, in uscita il 12 Marzo 2021. Il brano non è nuovo, bensì è stato già portato a Sanremo Giovani lo scorso Ottobre in occasionale della semifinale e gli permette di arrivare in finale. Il disco è di carattere introspettivo, e viene descritto dall’artista con queste parole: “E’ il mio ritratto sincero e senza filtri, scritto tutto durante la quarantena e dunque con uno sguardo molto concentrato su di me. Dopo anni di inglese, che mi serviva anche come armatura per nascondermi, mi metto a nudo”.

Così Marco spiega il perché del titolo del disco, un disco dove ha intenzione di mostrarsi per ciò che è, dove abbandona le sue paure e i suoi dubbi e si spinge verso nuovi orizzonti come Sanremo. L’unica compagnia che l’artista avrà sul palco è la sua chitarra elettronica, suo tratto distintivo.

A cura di Loris Lo Masto