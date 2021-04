Chiara Ferragni festeggia l’ennesimo successo con la sua borraccia glitterata

Regina delle influencer, Regina Mida di Instagram, tutto ciò che la riguarda si trasforma in oro! Ecco che Chiara Ferragni realizza l’ennesimo goal. Dopo le uova di Pasqua, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza, l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Tod’s, che ha fatto schizzare le azione della Maison alle stelle, ecco che si giunge alle “Clima Bottle“.

Per chi desidera essere al passo con la moda del periodo, per chi si mostra attento alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente, ci pensa Chiara! L’imprenditrice digitale di Milano, in collaborazione con l’azienda 24 Bottles, per ridurre il consumo di plastica ha creato una borraccia termica.

Sul sito internet del suo brand (Chiara Ferragni Brand), la bottiglia viene descritta come riutilizzabile, in acciaio inossidabile. L’oggetto fashion mantiene le bevande fredde per 24 ore e calde per 12 ore, ed ha una capienza di 500 ml. Il pattern glitterato e l’iconico eyelike rosa, la rendono l’accessorio estivo perfetto.

Come spesso ha dimostrato nell’ultimo anno, la Ferragni si fa ancora una volta portavoce di una problematica sociale, vale a dire quella ambientale. Certo fin qui tutto perfetto, se non fosse per le lamentele che comunque la sua creazione ha suscitato.

Prima critica è stata quella relativa al prezzo della borraccia, ossia 39 euro. Nonostante il prezzo sia abbastanza coerente con quelle degli altri suoi simili, soprattutto di quelli di una determinata qualità, molti lo hanno considerato eccessivo. Seconda critica invece, anche se si può più parlare di lamentela, è stata che, nel giro di 50 minuti da quando la Bottle è stata messa in vendita, è andata subito sold out, immediatamente esaurita. Lo ha comunicato la stessa Chiara Ferragni sul suo seguitissimo profilo Instagram. Ancora non ha comunicato se sarà effettuato un riassortimento della borraccia o meno. I suoi fan lo sperano tanto. Molto desideravano acquistarla per regalarla a fidanzate, amiche, figlie o sorelle, nonostante il prezzo. Questo almeno le è stato scritto nei commenti sul noto social.

Il rapido sold out della Clima Bottle conferma ancora una volta l’abilità imprenditoriale della Ferragni. Non sbaglia un colpo! Basta pensare che da quando è stato comunicato il suo ingresso in Tod’s, le azioni in Borsa hanno avuto un incremento del 14%. Diciamo che già in passato però l’influencer ha ” lavorato con l’acqua”. Sicuramente tutti ricorderemo quando qualche anno fa realizzò una collaborazione con il marchio francese Evian. La bottiglietta d’acqua da lei sponsorizzata, aveva un costo di circa 8 euro. E nonostante il prezzo, in questo caso sì eccessivo, comunque dopo poco fu introvabile. Tutti la acquistarono.

E’ innegabile che nel suo lavoro Chiara Ferragni non ha rivali, Come “influenza” lei, nessuno sa farlo!