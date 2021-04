CIAMBRIELLO.”UN NAPOLI COMBATTIVO RESTA AGGANGIATO AL TRENO CHAMPIONS CON DUE SEGGIATE.”

Una Sampdoria in salute e sempre insidiosa tra le mura amiche vuole impedire al Napoli il riscatto dopo la sconfitta patita contro la Juve,dopo quattro vittorie consecutive. La vittoria di oggi per gli azzurri è il viatico migliore per le prossime due super-sfide (prima l’Inter; poi, la Lazio), che diranno tanto sull’esito del campionato dei partenopei. Di riffa e di raffa arrivano tre punti preziosi per il morale e la classifica. Victor Victoria! Un Napoli in salute, in forma, che ama sempre la costruzione da dietro. A decidere il match le reti di Fabian Ruiz al 35′ del primo tempo e Osimhen al 42′ della ripresa. In classifica gli azzurri salgono a quota 59, scavalcano momentaneamente al 4° posto l’Atalanta.

Il Napoli resta aggangiato al treno Champions, con due seggiate:spagnole e nigeriane. Il Napoli vince a mani larghe nonostante l’arbitro non vede le mani. occasioni sbagliate o perdute, gioco vivace, con tratti di supponenza!

Gara di sofferenza per i ragazzi di Gattuso, che, dopo aver concluso in vantaggio il primo tempo, hanno dovuto contenere il ritorno dei Blucerchiati, prima di chiudere i conti con Osimhen. Gli azzurri ripartono.Squadra combattiva, abbastanza decisa nonostante oggi mi sono chiesto un pò di cose perche il Napoli a tratti non emoziona: ma quando Mario Rui ‘ngarr ‘nu cross” e penso che Manolas sia stato uno dei 10 acquisti peggiori degli ultimi anni.. Nel Napoli ci sono sei giocatori che hanno fatto cinque gol. E alcuni movimenti sono da stelle e stelle mancanti del campionato. Ci siamo persi qualcosa.