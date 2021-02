Compleanno solidale del Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

Napoli, il 24 febbraio il Duca di Castro ha compiuto 58 anni, ed è proprio nella città partenopea che ha deciso di celebrare una giornata così speciale con un gesto di solidarietà in favore di chi è in stato di bisogno. Una giornata all’insegna della solidarietà per Sua Altezza Reale il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie. Particolare è anche il luogo scelto, la Chiesafrancescana di San Pasquale a Chiaia, meglio conosciuta anche per la chiesa di Sant’Egidio, un piccolo scrigno nel cuore di Napoli ricco di particolari e annessi che rendono la struttura molto versatile. In virtù dei buoni uffici tessuti nel tempo dalla Marchesa Federica de Gregorio Cattaneo, Delegata di Napoli e Campania, e del Delegato Vicario della Sicilia, Nobile Dottore Antonio Di Janni, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha donato numerose derrate alimentari tra cui pasta, pelati, prodotti caseari e panini, nonché ingenti quantità di pennarelli ed evidenziatori colorati per bambini. Le derrate alimentari, sono state consegnate alla Mensa dei Poveri della Chiesa di San Pasquale a Chiaia di Napoli, l’occasione è stata propizia per confezionare e servire anche grazie all’aiuto della società per amore solo per amore, dei pasti caldi ai senzatetto che trovano rifugio nella struttura, che hanno potuto gustare un menu prettamente napoletano. Promotori dell’iniziativa il dott. Raffaele Fattopace e dott. Gaetano Locci. Per l’occasione erano presenti oltre alla massima carica per la Campania la Delegata Marchesa Federica de Gregorio Cattaneo, Stefano Cimaglia, Hannelise de Lutio, Luigi de Lutio, Angelo Giovanni Marciano e Don Luigi Castiello. Il materiale di cancelleria, invece, è stato donato ai bambini presso la parrocchia S.S. Trinità alla Magione di Palermo e alla Casa del Sorriso di Monreale dal Dott. Di Janni e dal Comm. Vincenzo Nuccio. Altri pennarelli della Casa del Sorriso saranno destinati ai bambini della medesima struttura di Partinico. Da sempre molto attento alle problematiche sociali, il Principe Carlo ha espresso il desiderio di dare il proprio contributo attraverso l’Ordine Costantiniano e la donazione di questi materiali, in un periodo particolarmente difficile per tutta la comunità. Le attività si sono svolte in osservanza delle misure anticovid-19.