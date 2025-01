“CONCERTI IN ACCADEMIA” APERTURA CON L’ANDREA ABBADIA QUARTET

ACCADEMIA MUSICALE CITTÀ DI CASERTA YAMAHA

VIA CADUTI SUL LAVORO, 110 – CASERTA

SABATO 25 GENNAIO – ORE 18

L’Accademia Musicale Città di Caserta Yamaha inaugura sabato 25 gennaio la rassegna “Concerti in Accademia”. Il primo appuntamento del progetto “Insieme… tutta un’altra musica” vede come protagonista l’Andrea Abbadia Quartet. L’evento è alle 18 nella sede casertana dell’Accademia in via Caduti sul Lavoro 110. Il quartetto è guidato da Andrea Abbadia al sax baritono con Lello Petrarca al pianoforte, Luca Varavallo al contrabbasso e Alex Perrone alla batteria.

I “Concerti in Accademia” proseguiranno in sede e in outside. Vedranno nei prossimi appuntamenti impegnati gli allievi che si esibiranno in piccoli ensemble, in band e in formazioni da camera. “Insieme… tutta un’altra musica” è un progetto voluto proprio dalla direttrice Mena Santacroce e coordinato dal maestro Carmine Dente con il supporto di tutti i docenti.

“Change” è il secondo disco dell’Andrea Abbadia Quartet. La formazione nasce ufficialmente in occasione della registrazione del primo album “Maschere”, partendo dal desiderio dei musicisti di fare musica insieme, una speranza coltivata nel tempo. I brani sono creati appositamente per il suono e le caratteristiche di ogni musicista. La peculiarità del quartetto è rappresentata dal suono inusuale del sax baritono del leader che, unito al virtuosismo e al forte interplay fra i musicisti, rende le esecuzioni particolari e interessanti. Il concept album è frutto del profondo cambiamento interiore avvenuto nel sassofonista. Costretto a fermarsi per un problema fisico, ha iniziato a esplorare la sua dimensione spirituale spostando il baricentro da fuori a dentro, abitando il proprio deserto e scoprendo che solo morendo a se stessi, eliminando gli idoli che accecano la nostra vita, si può accedere a una nuova vita spirituale, dove la parte umana si affida alla parte divina attraverso le debolezze, le ferite, la povertà, dove non è la mente a controllare ma l’anima. “Change” è l’umano che si affida al divino, è l’impegno a seguire orme più profonde.

L’Accademia Musicale Yamaha ha sede a Caserta alla via Caduti sul Lavoro 110 – 0823/325824 e a San Nicola la Strada alla via Napoli 8 – 0823/422193.