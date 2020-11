CORONAVIRUS, LO SCRITTORE SAVIANO: “CIÒ CHE STIAMO VIVENDO SONO SEMPLICEMENTE PROBLEMI NON RISOLTI, O MAL AFFRONTATI, CHE L’EPIDEMIA RADICALIZZA”

Queste le parole di Roberto Saviano, pronunciate in una puntata del programma “Che Tempo Che Fa” di cui è ormai ospite fisso. Tale frase spiega al meglio il momento che stiamo trascorrendo dato che ci troviamo, come ribadito più volte dal Presidente Conte, “nella crisi più grave della storia della Repubblica italiana, quella stessa Repubblica sorta dalle maceria lasciate dalla Seconda Guerra Mondiale. Proprio dopo quest’ultima l’Italia e gli italiani nacquero nuovamente ed il periodo della rinascita fu caratterizzato dall’indimenticabile boom economico degli anni ’60. A circa 60 anni di distanza a causa della pandemia da Covid-19 il mondo intero è piombato in una nuova crisi. La parola “crisi” deriva dal verbo greco “krino” che indica il separato, in senso più lato il valutare, e non a caso quando si è in difficolta ci si ritrova dinanzi ad un bivio e bisogna avere la capacità di compiere delle scelte. Intanto dopo una anno il contagio sta mettendo a dura prova il settore sanitario, ma non solo. L’indossare le mascherine, il distanziamento sociale, l’igienizzazione frequente delle mani sono entrati a far parte del nostro linguaggio e del nostro quotidiano, ma al tempo stesso molte persone hanno incontrato e stanno riscontrando ancora problemi economici. Se allora ci interrogassimo su chi confidare per il bene del nostro paese dovremmo obbligatoriamente puntare sulle nuove generazioni e la società dei prossimi anni sarà figlia di questo complesso contesto storico. E sarà spinta da una forza, la forza del comprendere l’importanza delle persone e delle cose di tutti i giorni, a cui non prestiamo particolare attenzione perché considerate come diritto acquisito e ci rendiamo conto della loro straordinarietà solo quando non ci sono più. Nell’epoca del consumismo sfrenato si può mettere un freno ad un incontentabilità di fondo per cui tutto ciò che abbiamo non è per noi mai abbastanza. “L’Italia è un paese forte, che non si arrende” dice il Presidente Conte ed almeno su questo nessuno può dire il contrario, perché il nostro paese potrà ripartire insieme al mondo intero, non su basi isolazionistiche e discriminatorie, ma guardando in avanti concretamente virando sull’uguaglianza dei cittadini dinanzi ai diritti e i doveri fondamentali, sulla gestione della questione ambientale e rivendicando “l’essere cittadini del mondo”. Le rivoluzioni sono sempre alimentate da grandi ideali e toccherà a noi volgere da un’altra parte ciò che già esiste.

Antonio Simeoli