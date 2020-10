Coronavirus, von der Leyen negativa: si era autoisolata dopo i contatti con un contagiato. Nuove restrizioni a Parigi

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è risultata negativa al Covid dopo essersi autoisolata per aver avuto contatti con una persona positiva. Il portavoce dell’Esecutivo comunitario Eric Mamer annuncia su Twitter: “Il risultato dell’ultimo test per la presidente è negativo”. Tuttavia la von der Leyen osserverà l’autoisolamento fino a martedì. Intanto a Parigi l’emergenza Covid precipita e si inaspriscono le restrizioni.

Von der Leyen avanti con l’isolamento fino a martedì – La presidente aveva scritto su Twitter: “Ho partecipato ad un incontro, martedì, a cui era presente una persona che è risultata positiva al Covid-19. Giovedì ero negativa”. L’autoisolamento continua però fino alla fine della giornata di martedì, precisa il portavoce, “come previsto dalle regole per la sicurezza della salute”.

Parigi è zona “scarlatta”, penultimo gradino di allerta – La città di Parigi e la sua banlieue hanno superato tutti e 3 i limiti fissati dalle autorità sanitarie per le zone rosse ed entra in zona scarlatta, cioè in zona di massima allerta, come Marsiglia e Aix-en-Provence. Lo ha confermato il direttore generale della agenzia sanitaria dell’Ile-de-France, Auèlien Rousseau, precisando che il tasso di incidenza ha toccato i 260 contagi su 100mila persone, che per gli over 65 (limite fissato a 100) si è toccato 110 e – soprattutto – che “nei reparti di rianimazione i malati Covid occupano il 36% dei letti”. Il limite era stato fissato al 30%. La stretta delle regole sanitarie su Parigi – passata in Zona di Massima Allerta (rosso scarlatto sulle cartine) – “rimarrà in vigore 15 giorni” al termine dei quali sarà fatta “una verifica nella massima trasparenza” sull’evoluzione dei dati della pandemia. Lo ha detto il prefetto, Didier Lallement, presentando le nuove misure in vigore da domani nella capitale francese.

A Parigi bar chiusi, ristoranti aperti con restrizioni – Il prefetto di polizia, Didier Lallement, ha confermato in una conferenza stampa che a Parigi, ormai zona di massima allerta, i bar saranno chiusi per 15 giorni, mentre i ristoranti resteranno aperti con un protocollo di restrizioni rafforzato. Sarà vietato consumo alcol nelle strade, i mercati resteranno aperti. Palestre e piscine saranno chiuse ma resteranno aperte soltanto per i minorenni.

Irlanda, rischio di un nuovo lockdown: paura per le terapie intensive – Situazione a forte rischio anche in Irlanda, dover si profila lo spettro di un nuovo lockdown dopo che le autorità sanitarie hanno chiesto di passare al “livello 5” del piano per il contrasto della pandemia, scrive SkyNews. IL timore è che i contagi salgano fino a 2mila al giorno entro il mese prossime mettendo sotto pressione le unità di terapia intensiva. Il livello 5 impone ai cittadini di rimanere a casa con l’unica eccezione dell’attività fisica che si può praticare entro i 5 km dal domicilio, mentre solo gli esercizi commerciali essenziali possono rimanere aperti. Resterebbero aperte anche scuole e chiese.