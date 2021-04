Covid, Decreto Sostegni: diritto alla malattia per i professionisti

Diritto alla malattia, in caso di infezione da coronavirus, anche per i lavoratori liberi professionisti, che a oggi non possono avere la stessa indennità prevista per i dipendenti.

La misura era nata come disegno di legge promosso dagli ordini professionali, ma è rimasta bloccata per problemi di copertura. Secondo i calcoli della Ragioneria Generale dello Stato l’onere per le casse pubbliche sarebbe di 200 milioni di euro annui, mentre le stime degli uffici degli ordini professionali parlerebbero di 20 0 30 milioni di euro.

Veniva previsto il congelamento per 45 giorni di tutte le scadenze per i liberi professionisti in caso di malattie grave o infortunio.

La stessa misura è adesso prevista in un emendamento al Dl Sostegni, ma solo in caso di coronavirus.

Se approvato in fase di conversione, l’emendamento permetterà ai liberi professionisti di non pagare multe in caso di sospensione degli adempimenti professionali.

La norma stabilisce in sostanza che in caso di mancati adempimenti professionali come comunicazioni, trasmissione di atti o documenti e mancato versamento di tributi e contributi, il libero professionista non dovrà rispondere né nei confronti della pubblica amministrazione né nei confronti dei propri clienti.

Le sospensioni sono però applicabili solamente nel caso di mandato professionale ricevuto precedentemente alla malattia.

È previsto l’obbligo di dimostrare la positività al coronavirus con documentazione medica.