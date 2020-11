COVID E CARCERE.IL GARANTE CIAMBRIELLO:”MENTRE I NUMERI E I MORTI CRESCONO IL MINISTRO BONAFEDE MINIMIZZA.IL CARCERE LUOGO DOVE SI CONSUMA LA VENDETTA PUBBLICA.”

188 detenuti positivi in Campania di cui uno presso il Cardarelli e un altro al Cotugno. A Poggioreale i detenuti positivi sono 105 e 69 a Secondigliano.Sono invece e 223 i contagiati tra la polizia penitenziaria, il personale sanitario e amministrativo. In tutta Italia 732 detenuti positivi e più di 800 tra gli agenti di polizia penitenziaria,personale amministrsativo e sociosanitario. In Campania abbiamo avuto un detenuto e un medico penitenziario morti per Covid.

“In questi giorni gli organi di stampa, i politici stanno utilizzando slogan demagogici come “Vogliono far uscire tutti dal carcere!”, facendo terrorismo allarmismo!I Garanti campani, i Cappellani e i Volontari continuano a ribadire che il carcere deve rieducare, in una situazione di pandemia si rischia una doppia reclusione Noi Garanti regionali, provinciali e comunali ci appelliamo alla politica, affinché metta in campo provvedimenti coraggiosi, giusti e veloci.

Parliamo di indulto consapevoli di non percorrere strade dell’utopia o soluzioni impossibili ma riteniamo che non bisogna più utilizzare il carcere come contenitore di persone ai margini della società.

Il carcere in questi termini ancora una volta si allontana dal principio cardine della costituzione che considera il fine rieducativo e non repressivo, non contenitivo del carcere e delle pene. Mi dispiace che il ministro della giustizia Alfonso Bonafede minimizzi quello che sta accadendo nelle carceri, utilizzando parametri e percentuali che secondo lui non segnalino lo stato di allarme pandemico, io credo che servirebbe una tonalità di colore più violenta del rosso per le carceri.Il Carcere, momento di afflizione, rischia di diventare il luogo dove si consuma la vendetta pubblica. Operatori penitenziari, medici ,volontari e garanti fanno un lavoro eroico sulle sabbie mobili.”

Cosi dichiara, Samuele Ciambriello Garante campano dei detenuti,