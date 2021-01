COVID E CARCERE: IL GARANTE REGIONALE CIAMBRIELLO COMUNICA I DATI DEI CONTAGIATI E DEI MORTI DELLA PANDEMIA IN CAMPANIA AD OGGI

“Dall’inizio della pandemia ad oggi, in Campania sono stati registrati 609 casi da Covid tra i detenuti e sono stati somministrati solo tra Secondigliano e Poggioreale 6022 tamponi su una popolazione rispettivamente di 1147 e 2019 detenuti. I detenuti morti a causa del Covid 2019 sono stati 4. Per quanto concerne gli agenti di polizia penitenziaria, dall’inizio della pandemia sono stati più di 800 i contagiati e 1 morto, mentre tra gli operatori sanitari (medici, infermieri, operatori socio sanitari), sono stati 58 i contagiati e 1 morto”: questo è quanto dichiarato dal Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello.

Ha così proseguito: “Dei 15 istituti penitenziari per adulti della Regione Campania, in 9 si sono verificati casi di Covid 19, mentre in altri 6 non c’è stato nessun caso di positività riscontrato. Per quanto riguarda gli Istituti penali per Minorenni, non si sono avuti casi di contagio da Covid-19 per i giovani lì ristretti ma solo per alcuni agenti della polizia penitenziaria.

Infine, Ciambriello conclude: “Mi auguro che, dopo gli operatori sanitari e gli agenti di polizia penitenziaria, siano sottoposti a vaccino anti covid detenuti ultrasessantenni e malati cronici su richiesta volontaria, e che vengano somministrati più tamponi in tutte le carceri della Campania per consentire un maggiore controllo e contenimento del Covid 19. Altresì mi auguro che, soprattutto in questo periodo emergenziale, nelle carceri vengano incrementate figure professionali quali psicologi, assistenti sociali, infermieri, operatori socio sanitari.”

Ha inoltre comunicato i dati dei contagiati nella giornata di oggi: in totale sono 22 i detenuti positivi di cui 19 a Secondigliano, 2 a Santa Maria Capua Vetere e 1 a Poggioreale. Sono 47, invece, le persone positive tra operatori sanitari e polizia penitenziaria.