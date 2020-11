COVID.IL PRESIDENTE DE LUCA:”IN QUESTI GIORNI C’E’ QUALCHE IMBECILLE DI AMMINISTRATORE DELLA CAMPANIA CHE VIENE UTILIZZATO IN TV COME LO SCEMO DEL PAESE.”

E ora De Luca attacca nella conferenza stampa del venerdi e annuncia: “La Campania è stata collocata nella zona gialla, questo elemento, questa classificazione ha determinato qualche sorpresa. Abbiamo visto la curiosità di qualcuno che quasi voleva la Campania in zona rossa. Spiacente”. De Luca continua a sostenere che la regione è vittima di una “aggressione mediatica”.«Per quasi 2 mesi la Campania ha subito un’aggressione mediatica, giornali e reti televisive nazionali che hanno descritto una sanità falsa e poi hanno fatto finta di sorprendersi. Per mesi abbiamo assistito a campagne scandalistiche, a interviste con uomini mascherati, ancora in questi giorni c’è qualche imbecille di amministratore della Campania che viene invitato e va in giro per le televisioni semplicemente per parlare male di Napoli e Campania». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Amministratori – ha aggiunto – che magari non hanno fatto niente per le loro città, che non hanno alzato un dito per controllare la movida, per mettere ordine, cioè per dare una mano a contenere il contagio. Ebbene questi soggetti vengono ormai utilizzati come lo scemo del paese semplicemente per parlare male di Napoli e della Campania. il gioco è talmente scoperto che è diventato noioso».

“Dobbiamo intervenire prima che il contagio diventi incontrollabile – dice De Luca -. Prima che il problema scoppi o è inutile. Sulla base di questa linea abbiano fatto una serie di cose, chiusura scuole, controllo per chi veniva dall’estero, chiuso mobilità fra province. Abbiamo fatto una scelta per salvarci e andremo avanti su questa linea. Il governo ha deciso altro, è una linea che non va bene, non è efficace. Era meglio la chiusura di un mese di tutto”. “Anche la didattica in presenza andava bloccata prima nelle scuole”