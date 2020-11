Dai social al Commissariato, una mattinata da dimenticare. Ma per Angela “Non ce n’è Covid”

Angela Chianello, la donna di Palermo diventata famosa per la sua frase ” Non ce n’è Covid” pronunciata durante un’intervista è ormai argomento di gossip. Un vero e proprio tormentone quello creato da Angela che inspiegabilmente è divenuta popolare anche sui social raggiungendo su Instagram un seguito di quasi 200.000 persone.

In mattinata sui social ha iniziato a girare un video in cui Angela da Mondello ballava e cantava sulle note del suo prossimo singolo; le frasi sono facilmente riconoscibili: ” Non c’è niente! Non ce n’è Covid!”

Seguita da una vera e propria squadra di ballo, Angela si diverte come se davvero niente stesse succedendo creando scalpore e malumori tra gli Italiani che riversano i propri pensieri sulle proprie pagine.

Tutti si scagliano contro una donna che inneggia al niente, seguita da una decina di persone che non indossa la mascherina e che balla spensierata sulla spiaggia di Mondello.

Forse una mattinata tranquilla, avranno pensato tutti ed invece no, qualche passante ha ripreso la scena ed il video è diventato virale dopo qualche ora. Così virale che la signora Angela è stata convocata al commissariato di Mondello dove è stata sentita dal vicequestore aggiunto Manfredi Borsellino.

Al di là della vicenda che ha già dell’incredibile, la cosa difficile da accettare è come in un momento così difficile per il mondo intero c’è gente che spera di creare del guadagno su una vicenda che tutti hanno fretta di dimenticare.

Contagi in aumento continuo, persone che stanno perdendo la vita e si organizzano video musicali in cui si scherza sulla vicenda; sicuramente forse è il momento di distrarsi anche per qualche secondo, ma non è questo il messaggio da lanciare. Anzi questo fa parte di uno di quelli da abolire.

“Ce n’è Covid” è questo quello che dovrebbe capire la signora di Mondello che continua ad avere spazio in TV in cui racconta la sua storia, come se fosse davvero qualcosa da cui giovani possono imparare.

Invece no e se proprio la signora Angela deve incidere un singolo, che parli di altro e soprattutto indossi la mascherina.