Dall’Ue via libera alla fusione tra Fca e Psa: nasce Stellantis

La Commissione europea ha approvato la proposta di fusione tra i gruppi automobilistici Fca e Psa, ai sensi del regolamento sulle concentrazioni dell’Ue. L’approvazione alla nascita del gruppo Stellantis è subordinata al pieno rispetto di un pacchetto di impegni offerto dalle società. Il via libera è arrivato dopo un’indagine approfondita di Bruxelles, che ha stabilito come l’operazione non sollevi problemi di concorrenza.

Fca e Psa accolgono con favore l’autorizzazione. Fca e Psa accolgono “con grande favore” l’autorizzazione della Commissione europea alla fusione e alla creazione di Stellantis, riporta Tgcom24. E, in una nota, ricordano che il 4 gennaio 2021 gli azionisti di entrambe le società si incontreranno separatamente e saranno invitati ad approvare la transazione. La chiusura della fusione dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre del 2021.

Le preoccupazioni iniziali di Bruxelles. Inizialmente Bruxelles temeva che che l’operazione, nella prima versione notificata, avrebbe danneggiato la concorrenza nel mercato dei furgoni commerciali leggeri in nove Stati membri dello Spazio economico europeo: Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo e Slovacchia. In questi Paesi, infatti, le due società detengono quote di mercato congiunte elevate o molto elevate, e sono in concorrenza particolarmente diretta. L’acquisizione avrebbe quindi probabilmente portato a prezzi più elevati per i clienti. Per questo i due gruppi hanno assicurato di correggere il problema impegnandosi a consentire l’ingresso e l’espansione di altre società nello specifico mercato.

Fca. Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Fca), con sede nel Regno Unito, produce, fornisce e distribuisce autovetture e veicoli commerciali leggeri con i marchi Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge, Ram e Fiat Professional. Inoltre, Fca possiede la società di componenti fusi per autoveicoli Teksid SpA, le società di componenti e moduli in plastica Plastic Components and Modules Automotive SpA e la societa’ di sistemi di produzione automobilistica Comau SpA. Fornisce inoltre finanziamenti a clienti e rivenditori per supportare le vendite dei veicoli.

Psa. Peugeot S.A. (Psa), con sede in Francia, produce, fornisce e distribuisce autovetture e veicoli commerciali leggeri con i marchi Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall e DS. Attraverso la sua controllata, Faurecia S.A., è anche attiva nella produzione e fornitura di componenti per interni automobilistici. Psa fornisce anche servizi accessori come soluzioni di finanziamento per l’acquisizione di autoveicoli, nonché servizi e soluzioni di mobilità.