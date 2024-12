Disagio, devianza, microcriminalità: parliamone. Il Garante campano Samuele Ciambriello: “La politica si sta “preoccupando” dei minori, senza “occuparsene”.

Il 4 dicembre 2024, a partire dalle ore 10.00 si terrà il seminario sul tema dei minori “male fuori” organizzato dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, prof. Samuele Ciambriello, e dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), presso la Sala Multimediale del Consiglio Regionale della Campania isola F13 Centro Direzionale.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero e del Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati Francesco Zaccaria, il garante Samuele Ciambriello presiederà la sessione di lavori che verterà sul disagio, devianza e microcriminalità minorile in Campania.

Al seminario interverranno: la Procuratrice della Repubblica per i Minorenni di Napoli Patrizia Imperato, il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile della Campania, Nicola Palmiero, il Presidente della Commissione Permanente delle Politiche sociali- Consiglio Regionale delle Campania- Bruna Fiola, la dott.ssa Anna Malinconico dell’Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale , la Co-Docente di Diritto di famiglia e minorile presso l’Università Suor Orsola Benincasa Manuela Siniscalco e Elvira Rispoli AIGA di santa Maria Capua Vetere.

L’alto numero di adolescenti entrati negli Istituti penitenziari per minori in Campania e in comunità dal decreto Caivano in poi saranno oggetto di discussione del seminario con relative proposte.

Per il garante campano Samuele Ciambriello: “La politica si sta “preoccupando” dei minori, senza “occuparsene”. I dati sono allarmanti dal 1° gennaio al 15 novembre i minorenni affidati ai servizi sociali, portati nelle comunità, nelle carceri, messi alla prova in Italia sono stati 14819, in Campania presi in carico dagli uffici di servizio sociale per i minorenni per la prima volta nel 2024 tra Napoli e Salerno sono 758, 1899 considerando quelli già presi in carico. In Campania assistiamo a fatti di cronaca sempre più violenti e immotivati commessi da ragazzi la cui età va sempre di più diminuendo. Bisogna non solo custodirli ma accudirli, non solo punire ma prevenire. Ci occuperemo di tutti questi temi durante il seminario con esperti del settore.”