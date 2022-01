Don Alfonso Toronto: il Miglior Ristorante Italiano nel mondo 2022

Don Alfonso 1890 Toronto è la migliore insegna di cucina italiana al di fuori dei confini nazionali. A decretarlo è la classifica de I Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo 2022 – Prosecco DOC Award firmata da 50 Top Italy. Si tratta dell’affermata guida online consultabile gratuitamente, ideata da LSDM, Congresso internazionale di cucina d’autore, e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog.

“Non scopriamo certo noi – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori del progetto editoriale – il successo della cucina italiana nel mondo. Quello che in particolar modo notiamo, però, negli ultimi anni, è un significativo aumento della qualità media. Pian piano gli stereotipi e i falsi miti che circondano la cultura gastronomica del Bel Paese stanno venendo meno e gli stranieri stanno così riuscendo a scoprire i veri sapori italiani anche al di fuori dalla Penisola. E non è certo un caso che questo premio veda protagonista il Prosecco DOC, brand dal successo globale, vero e proprio alfiere di italianità nel mondo intero”.

La cucina Made in Italy a Toronto

Don Alfonso Toronto è una delle sedi mondiali di Don Alfonso 1890, il prestigioso ristorante italiano di Ernesto e Mario Iaccarino, figli del grande chef italiano Don Alfonso Iaccarino, che insieme a Gualtiero Marchesi rappresenta la storia della cucina italiana.

Il ristorante si trova ad Austin Terrace, in pieno centro di Toronto, all’interno di Casa Loma, un bellissimo castello in stile neogotico. Un edificio storico della città che fu residenza del grande finanziere Henry Pellat e che al suo interno ospita anche un museo.

Il castello rappresenta una delle mete turistiche principali della città di Toronto ed è tra le più visitate del Nord America, per la sua bellezza e quella dei suoi giardini.

In questa cornice fiabesca fatta di bellissimi divani arredi e lampadari, sotto lo splendido soffitto in vetro colorato di McCausland, i fratelli Iaccarino hanno scommesso per portare un tocco di Made in Italy anche in Canada con piatti come: i vermicelli di Gragnano allo sgombro, purè di tonno di Alalunga, cipolle caramellate, pinoli siciliani ed ovviamente lo sgombro in carpione.

Altro piatto molto caratteristico sono i ravioli al pistacchio con ricotta di bufala campana, liquirizia nera, gelatina al basilico e limone e arance fresche siciliane.

La filosofia in cucina di Don Alfonso

Il loro menù si apre con una frase di Eduardo De Filippo:

“Solo dopo aver studiato, approfondito e rispettato la tradizione, si ha il diritto di metterla da parte. Sempre però con la consapevolezza che le siamo debitori, per lo meno, d’aver contribuito a chiarirci le idee. Naturalmente, se si resta ancorati al passato, la vita che continua diventa vita che si ferma. Ma, se ci serviamo della tradizione come d’un trampolino, è ovvio che salteremo assai più in alto“.

Innovare, stare al passo con i tempi, è fondamentale per questo ristorante. Ma desidera farlo mantenendo un’identità ben precisa, legata alla sua storia, alla sua terra. Attorno a questo inscindibile legame si sviluppa quest’attività.

Don Alfonso 1890 è lo specchio di una filosofia che innova rispettando la cultura e le tradizioni alimentari millenarie della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana.