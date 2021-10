Don Gennaro Pagano:”Sinodo nella Chiesa, un filo invisibile,per trasformare visione verticistiche e distorte della Chiesa. Occasione o tentazione?”

uno sguardo realmente spirituale e al contempo umanamente libero, non è solo frutto di una necessità di riparazione del passato e di prevenzione nel futuro. In gioco c’è molto di più: il destino dell’evangelizzazione e della testimonianza ecclesiale. La cultura, la formazione, l’educazione, il diritto, la dottrina, e ogni cosa chiamata in gioco dal crimine o dalla gestione

criminosa delle sue conseguenze è un impedimento all’evangelizzazione, un handicap per la testimonianza ecclesiale, una distorsione del fatto cristiano. Per questo occorre discernere cosa in questa cultura, nell’educazione e nella formazione dei presbiteri e del laicato, nel diritto e nella dottrina, ha ragion d’essere difeso o ha necessità di concreta purificazione e di radicale riforma (che non può essere ridotta ad un’aggiustatina stilistica). Tutto ha bisogno più che mai di un giudizio sereno e di un discernimento sano e spirituale che può essere tale solo se realmente comunitario perché se è vero che la chiesa non è una democrazia é anche vero

che occorre il rischio di divenire (o di essere già) un’oligarchia. Occorre oggi più che mai una fantasia spirituale per comprendere come procedere, per trovare il giusto metodo, per camminare insieme nell’ascolto dello Spirito che parla non “sulla” ma “nella” storia. Non mi sento un profeta di sventura nell’affermare che sarà proprio la storia, per grazia di Dio, a spogliarci di tutto prima o poi: di denaro, di strutture, dei tanti orpelli che crediamo essere il nostro proprium ma che rappresentano solamente la nostra zavorra. Ciò di cui non potrà mai spogliarci nessuno è il Vangelo e la testimonianza di carità e di libertà che ne deriva. Se la

vergogna degli abusi ci aiuterà a ricordarlo diverrà un motore per il cambiamento necessario, affinché sia recuperata la centralità del Vangelo e non della struttura ecclesiale che è a suo servizio, la forza dell’amore e non dell’autoritarismo clericale, il dono della libertà e non il giogo del servilismo laicale. Se ciò non dovesse avvenire, non c’è da temere, perché lo Spirito

saprà allargare invisibilmente i confini della chiesa, creando spazi di salvezza e di redenzione in luoghi diversi da noi, perfino distanti, magari marginali, addirittura da noi ritenuti impuri, ma capaci più di noi di incarnare realmente una chiesa diversa da quella che oggi siamo noi.

Francesco, citando padre Congar, ci ha in fondo ricordato proprio questo: “Non bisogna fare un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa”.