Draghi: ‘La squadra di governo è efficiente e va avanti. Io federatore al centro? Lo escludo’

“Lo escludo“.

Lo sillaba in modo netto.

E lo ripete a scanso di equivoci per chiarire che non c’è un futuro in politica per Mario Draghi. Il premier parla per la prima volta dopo i giorni caotici che hanno segnato la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, e che ha aperto ferite tra le coalizioni.

E lo fa al termine di una settimana in cui le “differenze” tra gli alleati rischiavano di impantanare proprio la riforma in cima all’agenda Mattarella, quella del Csm. Per raggiungere l’intesa ci sono volute decine di “interazioni” coi partiti.

Garofoli per “sensibiiltà istituzionale” non partecipa al Cdm, né aveva partecipato in mattinata al preconsiglio. Una riunione abbastanza tesa – raccontano – perché i tecnici dei ministeri lamentano di non avere modo di esaminare a fondo le 40 pagine preparate dalla ministra Marta Cartabia.

I partiti, soprattutto Fi, non sono convinti, e chiedono più tempo per studiare le carte. Il Cdm slitta e i ministri azzurri si fanno aspettare, prima valutano nella sede del partito i dettagli. Poi per primi esultano per i risutalti raggiunti ma si preparano anche a chiedere ulteriori ritocchi in Parlamento. Il premier ha garantito che non si metterà la fiducia, a patto che si faccia presto, in tempo per l’elezione del nuovo Csm.

Ma lo scontro, evitato almeno per ora sulla giustizia, rischia di riaccendersi sul Superbonus. Draghi e Franco non usano parole tenere nei confronti di una delle misure di bandiera dei 5 Stelle: “quelli che ora tuonano hanno scritto la legge senza controlli“, dice il premier, “una delle truffe più grandi della storia della Republica”.