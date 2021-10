Draghi: ‘Nato sembra meno interessata all’Europa’

“Il ritiro dall’Afghanistan, per il modo in cui è stato deciso, comunicato ed eseguito e il cambio di intenzioni che ha riguardato il contratto tra l’Australia e la Francia per la fornitura di alcuni sottomarini nucleari scartati per sottomarini di produzione americana – e qui intendo non solo la sostanza, ma il modo in cui è stato comunicato – sono due messaggi molto forti, che ci dicono che la Nato sembra meno interessata dal punto di vista geopolitico all’Europa e alle zone di interesse dell’Europa e ha spostato le aree di interesse ad altre parti del mondo”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia.

“Ci si può arrivare all’interno dell’Ue o con alleanze tra vari Paesi dell’Ue. Il primo modo di far questo è di gran lunga preferibile, perché manterremmo uno schema sovranazionale invece di uno schema di alleanze intergovernative. Ho chiesto alla commissione di preparare un’analisi su questo”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia.

La difesa Ue indebolirebbe la Nato, come dice Stoltenberg? “Non credo che qualunque cosa nasca fuori dalla Nato indebolisca la Nato e indebolisca l’Europa. Questo problema nasce dal fatto che molti, se non tutti i Paesi, hanno la sensazione di aver perso centralità geopolitica all’interno della Nato. Qualcosa di complementare alla Nato rafforza la Nato e l’Europa”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia, parlando della politica estera e di difesa comune.

Serve una reazione immediata dopo Aukus? “No, la cosa immediata da fare è avviare un processo in cui decidiamo se siamo disposti ad avviare un processo per una politica estera comune nell’Ue. Altrimenti inevitabilmente saranno le alleanze tra Paesi come motore di politica estera e di difesa comune, che è esattamente quel che è sempre successo nella storia, fino all’affermazione del multilateralismo dopo la seconda guerra mondiale. Se riusciamo – è questo è veramente un test molto importante – a mantenere l’impostazione multilaterale delle nostre alleanze e decisioni strategiche, questa è una grande conquista”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia.

Sarebbe a favore di un consorzio comune europeo per stoccare riserve di gas? “Certamente, reputo una cosa molto positiva non farsi trovare impreparati rispetto a picchi dell’energia che non hanno solo conseguenze sull’economia ma anche sulla distribuzione, sulla diseguaglianza”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia.

Dopo il vertice Ue, “primo incontro in persona dopo la pandemia”, si è fatto “il punto sul processo di entrata di questi paesi nella Ue e più in generale sull’allargamento: da quasi tutti è stata espressa la necessità che questo processo continui e acquisti maggior slancio, che sembra avere perso”. Così il premier Mario Draghi in Slovenia con riferimento al vertice Ue con i Balcani occidentali. “Molto tempo è passato, specialmente per alcuni Paesi: la Commissione è impegnata su questo fronte a fornire un documento che dovrebbe dare lo stato del processo di entrata di questi paesi nella Ue”.

Stamani colloquio bilaterale Draghi-Macron a quattr’occhi questa mattina all’inizio della seconda giornata di lavori del vertice Ue-Balcani occidentali. Secondo quanto riferito da fonti dell’Eliseo, l’incontro “è stato l’occasione per i due leader di fare un punto sui temi che saranno discussi al G20 di Roma alla fine del mese”. Fra i temi citati dalla fonte dell’Eliseo come argomenti discussi dai due leader, “i vaccini e la solidarietà con l’Africa”, oltre che la conferenza sulla Libia del 12 novembre. “C’è una comune volontà di andare avanti insieme su questi temi prioritari”, aggiunge la presidenza francese.

A proposito della conferenza sulla Libia del 12 novembre, si fa notare che “il coordinamento è stretto tra la Francia, l’Italia e la Germania per ottenere l’applicazione degli impegni presi a Berlino e che devono svilupparsi a Parigi”. Macron, aggiungono le fonti della presidenza francese, “ha colto l’occasione dell’incontro per esprimere il suo sostegno all’iniziativa italiana di organizzare un G20 sulla crisi afghana”. Draghi e Macron hanno discusso della conferenza sulla Libia del prossimo 12 novembre a Parigi. C’è uno stretto coordinamento – afferma Palazzo Chigi – tra Italia, Francia e Germania per ottenere l’attuazione degli impegni presi a Berlino e che devono concretizzarsi a Parigi.