E’ successo l’inevitabile. Ora ogni tifoso sta guardando il cielo e ci sei tu lassù. GRAZIE DI ESSERE ESISTITO DIEGO.

Diego Maradona è morto. Lo ha annunciato il ‘Clarin’. Il quotidiano argentino riferisce che l’ex Pibe de oro è deceduto in seguito a un attacco cardiorespiratorio mentre si trovava nella sua casa nel quartiere San Andres nella periferia di Buenos Aires, dove viveva dopo essere stato dimesso dalla clinica dov’era stato operato al cervello. Sul posto sono sopraggiunte sei ambulanze nel tentativo di rianimarlo.

Avete presente miei cari lettori quando neanche una coperta in più vi basta per stare al caldo, e quel brivido di freddo vi persuade tutta la schiena e cominciate a tremare?

Ecco, stasera Napoli si sente così ma non per il freddo ma perché adesso nella città, nella mia città qualcosa mancherà e quel qualcosa non può più tornare indietro.

Maradona, anzi per oggi solo per oggi mi permetto di chiamarlo per nome, come un amico perché in fondo Diego, è sempre stato l’amico più grande di ogni Napoletano.

Il sogno di grandi e piccini, il protagonista di storie tramandate da padre in figlio come quella fantomatica punizione contro la Juventus che ancora oggi fa emozionare tutti al solo pensiero.

Con lui si spegne una vera leggenda dal calcio. Il “Pibe de Oro” è stato l’anima della sua Argentina, nazionale con cui ha vinto i Mondiali di calcio nel 1986. Ma l’Italia lo ricorda per quello che ha fatto a Napoli, non solo perché ha vinto due scudetti nel 1987 e nel 1990, ma perché un’intera città si è innamorata di lui: Napoli è rinata grazie ai suoi gol e al suo carisma. Il suo gioco è rimasto memorabile, talmente straordinario da non sembrare opera di un essere umano.