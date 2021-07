ELMAS E DEMME DANNO SPETTACOLO ALL’ANTISTADIO DI CARCIATO SFIDA A CALCETTO E BIGLIARDINO SOTTO GLI OCCHI DIVERTITI DEI GIOVANI TIFOSI

In attesa dell’esibizione dell’intera squadra in programma stasera alle 21.15 in Piazza Madonna della Pace a Dimaro (tutti i 1.000 biglietti sono stati prenotati) sono stati Eljif Elmas e Diego Demme a monopolizzare l’attenzione dei tifosi stamani nell’antistadio di Carciato con la visita al Summer Village di Prezioso Casa. Il trequartista macedone e il mediano tedesco hanno posato per alcuni scatti e si sono divertiti a provare le attrazioni dell’area giochi allestita per i piccoli supporter del Napoli in ritiro in Val di Sole.

Nel pieno rispetto dei protocolli antiCovid, Demme ed Elmas hanno smesso i panni dei calciatori per indossare quelli di due ragazzi pronti a sfidarsi tra un’attrazione e l’altra regalando sorrisi agli animatori – che stanno operano a favore dei giovani tifosi presenti in Trentino: Prima una sfida al biliardino, poi una sessione di tiri liberi al Dart Soccer infine una sfida alla porta spara rigori. Inoltre uno shooting fotografico sulla panchina ufficiale e qualche minuto di riposo sugli esclusivi pouf griffati SSC Napoli prodotti dall’azienda campana.

“Felici di accogliere anche quest’anno due calciatori azzurri nella nostra struttura – commenta del presidente Gaetano Ambrosca – Ci auguriamo, come negli anni precedenti, di portar fortuna a questi due validissimi atleti e all’intera squadra”. “La speranza è di accogliere quanto prima i calciatori azzurri nei nostri punti vendita – aggiunge Pino Valito, direttore marketing del centro arredamenti -. Per il momento siamo felici di rinnovare quest’attività in ritiro e di regalare ai tifosi, grandi e piccoli, attimi di gioia”.

Le attività del Summer Village proseguiranno fino a domenica con tanti gadget, attrazioni e la possibilità di seguire l’allenamento della squadra di Spalletti da una posizione privilegiata grazie all’acquisto dei pouf. Per saperne di più www.preziosocasa.it

E come detto l’evento di stasera in centro a Dimaro è sold out. Ci sono invece ancora alcune decine di biglietti per l’amichevole di domani SSC Napoli – Pro Vercelli (calcio d’inizio alle 17:30). Acquisto on line sul link https://www.liveticket.it/ritironapolivaldisole o cartaceo presso l’ufficio turistico presso il Municipio di Dimaro Folgarida. Complessivamente potranno accedere all’impianto 700 tifosi muniti di green pass o di certificazione di un tampone negativo fatto nell’arco delle 48 ore prima dell’evento.

La Pro Vercelli ha affrontato in settimana l’Inter (4-0 il risultato finale per la squadra di Inzaghi) e quindi quello di domani per il Napoli sarà un test ideale per cominciare a monitorare il lavoro svolto con il neo tecnico Spalletti. Una sfida che Spalletti analizzerà nella conferenza stampa di fine ritiro.

Per poter assistere all’ultimo allenamento previsto domenica mattina allo stadio di Carciato è nuovamente necessario il preaccredito sul link https://moduloaccessoritiro2021.sscnapoli.it. L’ingresso è consentito a 700 persone ed è totalmente gratuito. Per l’ingresso occorre esibire il green pass o la certificazione di un tampone negativo non antecedente le 48 ore. Domattina è invece previsto riposo.