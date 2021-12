Emily in Paris 2: data di uscita, trailer ufficiale e sinossi

In arrivo su Netflix la seconda stagione di Emily in Paris. La serie tv, uscita per la prima volta su Netflix lo scorso ottobre 2020, ha immediatamente catalizzato l’attenzione degli spettatori di qualsiasi età, generando uno dei più grandi dibattiti dell’anno e una risonanza senza precedenti per un prodotto leggero e, tutto sommato, dalle poche pretese.

Tra polemiche e richieste di cancellazione, la commedia romantica si è distinta da subito per il suo spiccato umorismo tagliente, suscitando un misto di interesse e di sdegno, facendosi notare più per la parodistica (seppur divertente) rappresentazione dei francesi che per la storia in sé.

Le nuove e bizzarre avventure di Emily saranno disponibili su Netflix dal 22 dicembre e, inoltre, sarà visibile anche su Sky Q e NOW Smart Stick.

La sinossi ufficiale

Oltre a rilasciare la data di uscita ufficiale della seconda stagione, Netflix ha anche pubblicato la sinossi, che dà una prima idea di quello che accadrà durante questa nuova frizzante avventura parigina.

“Ora che è più a suo agio con la sua vita a Parigi, Emily sta migliorando nel destreggiarsi in città ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita francese. Dopo essere inciampata in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul suo lavoro, che diventa ogni giorno più complicato. A lezione di francese, intanto, incontra un altro non parigino cioè Alfie, un ragazzo che la fa infuriare ma allo stesso tempo la intriga”.

La prima stagione si è conclusa con un sacco di questioni in sospeso da risolvere, tra cui il triangolo amoroso tra Emily, Gabriel e Camille e su questo si possono fare molte ipotesi su come si risolverà. Inoltre, il creatore dello show Darren Star ha parlato dei suoi piani per la seconda stagione prima che lo show fosse rinnovato: “In Emily in Paris 2 vedremo di più una parte del tessuto del mondo in cui vive Emily. Sarà più una residente della città. Avrà un po’ più i piedi per terra. Si sta facendo una vita lì”. Queste parole lasciano spazio all’ipotesi di una crescita personale per Emily.

Per questa seconda stagione, le avventure di Emily inizialmente si sposteranno al mare: “Lasciata la città, probabilmente per un breve periodo di vacanza, le ragazze si divertono e rilassano a Saint Tropez, non mancano glamour, feste e ovviamente selfie!“.

Il trailer ufficiale

Il trailer ci mostra l’ansiosa Emily mentre corre in giro e si riferisce alla sua vita a Parigi come “caotica, drammatica e complicata”, qualcosa che arriva sia da problemi di lavoro che dalla sua sempre crescente vita amorosa. Vediamo anche il suo capo, Sylvie (Leroy-Beaulieu) darle qualche consiglio dicendo: “Hai il resto della vita per essere noiosa quanto vuoi, mentre sei qui innamorati, fai errori. Resti a Parigi solo un anno, che diavolo, almeno fallo con stile”.

A giudicare dal trailer, possiamo aspettarci altri abiti scandalosi, sfilate di moda e intrecci personali e romantici.

Il cast tra conferme e new entry

Nella seconda stagione, alcuni volti nuovi si uniranno a Lily Collins (Emily), Ashley Park (Mindy), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julian), Camille Razat (Camille) e Bruno Gouery (Luca).

Lucien Laviscount (di “Scream Queens”) è stato scelto per il ruolo di Alfie. Si tratta di 30enne nato a Londra che incarna un fiero inglese che si rifiuta di immergersi nella cultura francese e preferisce, invece, bere una pinta seduto al bancone di un pub (possibilmente inglese). È un finanziere che lavora per una banca britannica e “a differenza di Emily, lavora per vivere, non vive per lavorare”. Sembrerebbe che inizi la sua relazione con Emily come un antagonista, fino a trasformarsi inevitabilmente in qualcosa di seducente e sensuale.

A bordo ci saranno anche Laurent G (Arnaud Binard) un party boy proprietario di un locale notturno a Saint Tropez, ma anche un iconico stilista di nome Gregory Elliott Dupree (Jeremy O. Harris).

Il Covid per Emily non esisterà

La seconda stagione di Emily in Paris è destinata a fornire un po’ di sollievo dai pensieri della pandemia da Covid-19 ed è proprio per questo che è stato deciso di non presentarla affatto nella sua nuova stagione.

Questa è stata una decisione molto consapevole dei produttori: “La stagione 1 ci ha permesso un’evasione quando è uscita, sentivamo che era necessario continuare. Non la stiamo affrontando perché vogliamo portare un senso di evasione, gioia e risate in un momento in cui ne abbiamo più bisogno”.



Tuttavia, decidere di escludere la pandemia in un momento in cui le riprese ne sono state pesantemente colpite si è rivelato impegnativo. Infatti, la star della serie ha rivelato che le scene dove si vede la folla sono state particolarmente difficili da realizzare.

Nonostante i pareri discordanti, Emily ci ha fatto sorridere e sognare una Parigi che in quel momento potevamo vedere solo attraverso i suoi occhi. E con l’arrivo di questa nuova stagione speriamo continui a farlo.