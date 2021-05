Eurochocolate 2021 si terrà indoor a Umbriafiere

“Ne abbiamo piene le scatole”. È l’ironico slogan che accompagna l’annuncio della prossima edizione di Eurochocolate 2021, lo storico evento che si tiene nel centro di Perugia e che è arrivato alla 27esima edizione. Edizione che si terrà, in presenza, ma per una volta in una sede diversa, il centro fieristico Umbriafiere. Ne abbiamo piene le scatole di queste limitazioni, ma bisogna fare i conti con i protocolli di sicurezza previsti per gli eventi: così, dopo l’annullamento dell’edizione 2020, dal 15 al 24 ottobre Eurochocolate avrà la sua special indoor edition. In attesa di ritornare come sempre nel centro di Perugia nel 2022, ci sarà comunque una presenza simbolica in Piazza IV Novembre.

Ne abbiamo piene le scatole, anche in senso letterale, di cibo e cioccolatini. “Durante questo ultimo anno – dichiara Eugenio Guarducci Presidente di Eurochocolate – siamo stati in tanti ad aver contribuito al fortissimo incremento di cibo in scatola. Ogni volta che aprivo una scatoletta di tonno, di zuppa di cereali o di passata di pomodoro mi domandavo come mai il mondo del cioccolato non avesse mai fatto un uso convinto di questa tipologia di packaging, altamente sostenibile e concettualmente molto interessante. Abbiamo cosi provato a riempire alcune scatole di varie forme con differenti tipologie di cioccolato e ci siamo accorti che il risultato era così interessante da unirlo, poi, ad un’esclamazione che non ha bisogno di spiegazioni”.

Nei tre padiglioni di Umbriafiere, a metà strada tra Perugia e Assisi, altrettante aree tematiche: Chocolate Experience, Chocolate Show e Funny Chocolate. Didattica, intrattenimento, degustazioni guidate, gioco, laboratori per bambini, animazione e un grande mercato del cioccolato. E nel 2022, già deciso, si recupera e si raddoppia: dal 7 al 10 aprile, per Pasqua Pasqua, Eurochocolate “A passo d’uovo”; dal 14 al 23 ottobre la dieci giorni con il format solito.

