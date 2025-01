Fondo Nuove Competenze 2025, Nocera (Nocera Consulting): “Grande possibilità per le imprese del territorio nazionale e nello specifico per quelle del Sud”

Il Fondo Nuove Competenze (FNC), rifinanziato come misura strategica per sostenere le imprese italiane nell’aggiornamento delle competenze dei propri lavoratori, ha per questa edizione un’attenzione particolare alle tematiche del green, della sostenibilità e del sempre più crescente Mondo dell’intelligenza artificiale.

Lo scopo di FNC è quello di massimizzare la competitività delle imprese attraverso percorsi formativi mirati alla transizione digitale e al mondo della sostenibilità e possono richiedere i contributi previsti dal Fondo Nuove Competenze tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, che avevano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori.

“Siamo alle porte di una nuova grande possibilità per le imprese del territorio nazionale e nello specifico per le tante realtà aziendali del nostro amato Sud” – afferma Raffaele Nocera, dott. commercialista e revisore contabile, resp. di Nocera Consulting, Società di Consulenza in Finanza Agevolata leader nel Meridione – “e sulla scia del bando “Fondo Nuovo Competenze” a cui sarà possibile presentare domanda dal 10 Febbraio 2025 al 10 Aprile 2025, tante sono le possibilità per l’imprenditoria nostrana. Negli ultimi due anni, grazie anche al supporto della Nocera Consulting, tanti sono i progetti imprenditoriali di successo che ho visto crescere esponenzialmente, riuscendo ad erogare per i nostri clienti, per le precedenti edizioni, circa 11 milioni di euro”.

“Verranno rimborsati – prosegue Nocera -i costi del personale per le ore di formazione, secondo i seguenti parametri: 60% della retribuzione oraria, 100% degli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione fino ad un massimo di 150 ore, addirittura in caso di nuovi assunzioni di disoccupati con contratto indeterminato o apprendistato è previsto un contributo di euro 800 completamento a fondo perduto quindi, si tratta di una importante possibilità che, seguiremo per i nostri clienti dalla A alla Z curando i minimi dettagli della domanda e della rendicontazione e della erogazione della formazione”.

“Teniamo enormemente alla nostra terra e alle ambizioni dei tanti che sono rimasti qui e vogliono continuare a crescere e a migliorare le dinamiche aziendali, formando i propri stessi dipendenti ed è per questo che anche per questa edizione daremo il massimo per far sì che questo avvenga con successo!” – conclude, il dott. Raffaele Nocera.