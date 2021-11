Frattamaggiore, nel Quinto centenario della Consacrazione della Basilica pontificia di San Sossio L. M. apertura della Porta Santa

La comunità cittadina ed ecclesiale frattese, a cinquecento anni dalla consacrazione della Chiesa parrocchiale di San Sossio L.M. Basilica Pontificia, avvenuta il 12 ottobre 1552, si appresta a vivere l’Anno Giubilare, benevolmente concesso da Papa Francesco, a partire dal 20 novembre 2021 al 20 novembre 2022, con indulgenza plenaria.

Per dare inizio a questo tempo di misericordia e di grazia, sabato 20 novembre alle ore 18.00, S.E. Rev.ma Mons. Angelo Spinillo, aprirà la Porta Santa della Basilica e presiederà una solenne concelebrazione Eucaristica.

Cinquecento anni di fede, 500 anni di arte. La basilica di San Sossio in questi 5 secoli è stata centro propulsore di fede e di bellezza e questo lo si coglie già quando, giungendo a Frattamaggiore, ci si trova davanti alla sua facciata; ecco perché non si poteva trovare alcun altro elemento per identificare le celebrazioni giubilari.

La facciata insieme all’intera basilica riflettono la luce del santo patrono, san Sossio, per questo motivo il disegno della stessa è racchiuso nel segno della cupola della cappella del Santo e, come nella vele della cupola, sono riportati i 4 simboli che lo identificano: il libro sacro, la fiamma di fuoco, segno dello Spirito Santo, la palma del martirio e la corona d’alloro. Dalla basilica si irradiano attraverso le vele i simboli del santo che guidano il suo popolo verso Dio. L’Arciprete parroco della Basilica di S. Sossio, Mons. Sossio Rossi in un suo pensiero: « unitamente al Consiglio pastorale ed al Comitato per le celebrazioni giubilari, in comunione con la comunità civile, intende vivere un tempo forte di riscoperta della propria identità storica, cristiana, religiosa, civile, culturale, turistica e sportiva nel celebrare i 500 anni della Consacrazione della Chiesa parrocchiale.

Particolare importanza sarà dato alle varie iniziative che si terranno nel nostro territorio con l’intento di approfondire le origini della Chiesa parrocchiale, recuperare la sua storia e le nostre tradizioni e divulgare sempre più la conoscenza della vita dei santi Sossio e Severino, i cui corpi sono custoditi dal 1807 nella nostra Basilica. Le manifestazioni religiose, culturali e sportive coinvolgeranno la nostra città ed i Comuni dove sono venerati celesti Patroni, in particolare: Falvaterra (Fr), Arpino (Fr), San Sossio Baronia (Av), San Sossio di Serino (Av), Misero-Bacoli (Na), Somma Vesuviana (Na), Striano (Na), Mercato San Severino (Sa), Gaiano di Fasciano (Sa), San Severo (Fg) ed i frattesi e devoti residenti all’estero in particolar modo in Germania, Austria e Inghilterra.

Tali iniziative assumeranno portata di livello regionale, nazionale ed internazionale in quanto alle suddette manifestazioni interverranno anche i pellegrini austriaci che grazie alle relazioni stabilite in fraterna comunione con le Autorità austriache contribuiranno a rinsaldare sempre più i vincoli di amicizia, riscoprendo la comune devozione al santo Abate e creando occasioni di scambi interculturali.

In quest’anno, la comunità cittadina sarà impegnata ad organizzare commemorazioni, a prospettare novità, a preparare festeggiamenti, a raggiungere traguardi e a coinvolgere giovani e meno giovani per vivere intensamente gli eventi celebrativi ».

Numerose sono le iniziative in fase di programmazione, tra le quali: Convegno di studio storico-teologico sulle origini della Chiesa, la sua collazione , la sua struttura; Mostra fotografica ed iconografica delle immagini che attraverso i secoli hanno abbellita la nostra Chiesa, contribuendo così a recuperare la storia e le origini delle nostre tradizioni; Oratorio di musica sacra e rassegna delle Corali; Attività sportive “con e per i giovani” del territorio per favorire incontri e scambi culturali; Recupero del patrimonio artistico per una migliore fruizione dei beni museali di proprietà dell’Ente ecclesiastico; Pubblicazione di un volume circa le iniziative intraprese e realizzate nell’anno giubilare.

Al V° centenario della Consacrazione Chiesa parrocchiale San Sossio, saranno presenti insieme alla festosa assemblea, i componenti del comitato di Onore composto: S.E.R. Mons. Angelo Spinillo vescovo di Aversa, S.E.R. Mons. Mario Milano Arcivescovo – Vescovo Emerito di Aversa, S.E.R. Mons. Alessandro D’errico Arcivescovo Nunzio Apostolico in Malta e Libia, S.E. Dott.ssa F. Honsowitz Friessnigg, Ambasciatore d’Astria presso la Santa Sede, Dott. Marco Antonio Del Prete Sindaco di Frattamaggiore, Mons. Angelo Crispino, canonico collegiata San Sossio, Ca. Giovanni Del Prete, Vicario Foraneo, Dott. Josi Gerardo Della Ragione sindaco di Bacoli, Dott. Antonio Del Giudice Sindaco di Striano.

Alla particolare cerimonia sono stati invitati le ad autorità civili e militari che insistono sul territorio frattese.

Questa particole ricorrenza, vuole rappresentare anche una professione di fede che va ben oltre in quanto il popolo frattese è legato a doppio filo con il santo patrono e la basilica, quale punto di riferimento culturale, di aggregazione e di fede autentica.

A cura di: Raffaele Fattopace