Garden Hotpot Restaurant: il ristorante più bello del mondo

Un ristorante senza pareti, con tavoli poggiati sua una sinuosa passerella in legno che si fa spazio tra gli alberi di eucalipto intorno a un lago pieno di fiori di loto: ecco il Garden Hotpot Restaurant di Chengdu, il ristorante più bello del mondo vincitore dei Restaurant & Bar Design Awards 2020 e, tra gli altri, del premio Hospitality all’’Archdaily Building of the Year 2020.

L’IDEA

È uno dei più ambiziosi progetti di MUDA-Architects, lo studio fondato da Lu Yun a Boston e che ora ha anche due sedi in Cina: una a Pechino e l’altra proprio a Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale di Sichuan.

È una delle zone più turistiche della Cina, molto amata per i suoi ampi spazi verdi e rinomata per l’enogastronomia: il miglior posto per mangiare gli hot pot, una specie di fonduta servita in una pentola con del brodo e sotto un fornello che la tiene sempre bollente. È a questo che gli architetti di MUDA si sono ispirati per progettate il loro ristorante: un luogo costruito per adattarsi all’ambiente e che, con la sua struttura leggera che sembra fondersi con i vapori emanati dallo stagno, ricorda una fumante ciotola di hot pot.

LA STRUTTURA

Per realizzarlo hanno usato un pavimento in legno anticorrosivo e un tetto in lamiera di acciaio zincato, retto da pilastri – sempre di acciaio – sottilissimi (appena 88 millimetri di diametro): nelle forme riprendono quelle degli alberi di eucalipto, e sono posizionati in modo tale da garantire a ogni ospite di potersi godere il paesaggio senza barriere che ne offuschino lo sguardo. Tutto questo senza toccare nulla dell’ecosistema di Sansheng, il quartiere del ristorante considerato “polmone verde di Chengdu”: l’area su cui sorge il Garden Hotpot è stata mappata manualmente, così non toccare nessun albero e non influire sulla conformazione del suolo, ma anzi farsi dettare il percorso sul quale costruire l’opera.

Il risultato è una struttura che dall’alto ha l’aspetto di un recinto dello stagno, che sembra costruita per proteggerlo, ma in realtà non è altro che un passerella sulla quale sono stati distribuiti dei tavoli. La bellezza della semplicità.