Gigi D’Alessio, Il cantante napoletano ha ricevuto la “Laurea honoris” al Conservatorio di Benevento

Ieri il noto cantante Gigi D’Alessio ha ricevuto la Laurea Honoris Causa dal Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento per il contributo alla disciplina ‘Pop per Songwriter’. Diverse ore fa invece, l’artista napoletano sul proprio profilo social, oltre che a postare diverse foto scattate durante la cerimonia, ha reso noto un suo personale pensiero. Di seguito riportato: <<È un onore, dopo tanti anni di viaggi, emozioni e incontri, avere questo tipo di riconoscimenti che fanno bene all’anima. Dedico questa laurea a tutti i ragazzi appassionati di musica: non mollate mai!>>.

La cerimonia è avvenuta al teatro Comunale del capoluogo sannita, dove a fare gli onori di casa c’era il sindaco Clemente Mastella insieme alla moglie Sandra. Prima di ritirare la pergamena, che gli è stata consegnata dal direttore del Conservatorio Giuseppe Ilario, e dal presidente Caterina Meglio, il neo dottore si è esibito con alcuni studenti del Conservatorio. Queste invece le parole dello stesso Direttore del Conservatorio: <<Siamo lieti di offrire un così prestigioso riconoscimento a Gigi D’Alessio, artista dalla lunga e brillante carriera. Questo conferimento testimonia il nostro impegno come Conservatorio nel riconoscere, valorizzare e promuovere la pluralità di linguaggi artistici esistenti nel panorama musicale contemporaneo>>.

Prossimamente oltre il Tour in giro per l’Italia è soprattutto in Campania (molti di cui già sold out), Gigi D’Alessio tornerà con un nuovo progetto discografico denominato “Fra”: L’album è composto da dieci tracce (di cui NU DISPIETTO che ha anticipa l’uscita) è uscirà il prossimo 24 maggio in doppio formato CD e Vinile oltre che sulle principali piattaforme digitali. Gli ospiti dell’album sono tutti artisti già noti alle scene musicale nostrana. Questi sono: oltre che ai napoletani Geolier, Clementino e suo figlio LDA; hanno collaborato anche i vari Guè, Elodie, Ernia e Alessandra Amoroso.

All’interno del disco ci saranno brani “rivisitati” (come Non mollare mai oppure Un cuore malato per fare un esempio) e pure dei brani inediti (come Si te sapesse dicere già uscito nell’aprile del 2023). Come già annunciato dallo stesso cantante 57enne, l’album in questione sarà solo la prima parte di un nuovo viaggio intrapreso dall’artista cominciato ben più di trent’anni fa e che ancora, con la sua musica, riesce a far cantare ancora molte generazioni di diverse età. Comunque sia l’album è già preordinabile sullo store ufficiale di Gigi D’Alessio e sui principali negozi di dischi.