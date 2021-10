GIOVANNI DETENUTO OTTANTACINQUENNE FINALMENTE LIBERO! IL GARANTE CIAMBRIELLO: ‘’ESPRIMO APPREZZAMENTO PER IL PROVVEDIMENTO DEL GIP’’.

Il detenuto Giovanni C. nato il 12/10/1936, ottantacinquenne, difeso dall’avv. Riccardi Maria Elena ristretto al Carcere di Poggioreale e’ stato scarcerato nella tarda serata di ieri. Il Garante Samuele Ciambriello per i diritti dei detenuti della regione Campania, seguiva da tempo il caso dell’ottantacinquenne ristretto in carcere dal 23 di agosto per maltrattamenti alla moglie. È andato spesso a trovarlo in carcere e ha scritto alla direzione sanitaria del carcere data la complessità nonchè la gravità delle sue condizioni di salute psico- fisica.

Affetto da decadimento cognitivo globale ad evoluzione cronica senza margini di miglioramento, il Detenuto necessitava e necessita a tutt’ oggi di un monitoraggio clinico e terapeutico costante, stante anche la sua veneranda età.

Così il Garante Samuele Ciambriello ha commentato l’immediata liberazione dello stesso: ‘’Esprimo il mio apprezzamento per la professionalità e la responsabilità per l’avv. d’ufficio che ha profuso notevole impegno per la soluzione del caso. Apprezzo il provvedimento del GIP, non di meno dobbiamo stigmatizzare alcune posizione della magistratura, troppo frequenti, per l’utilizzo della custodia cautelare. Molte volte in evidenti casi di assenza di esigenze cautelari, assolutamente incompatibili con talune situazioni patologiche come nel caso di Giovanni. Il nostro auspicio, come Garante, non può non essere quello di risparmiare lunghi periodi di carcerazione quando già sia la situazione sanitaria, l’età avanzata o altro, manifestano profili di incompatibilità con il carcere e la nostra Carta Costituzionale.’’