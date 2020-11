GIUSEPPE CONTE: “BISOGNA MARCIARE UNITI, ALTRIMENTI LA SITUAZIONE PUÒ SOLTANTO PEGGIORARE”

Oggi 27 ottobre il Presidente Conte ha tenuto una serie di incontri per la definizione del Decreto Ristori, approvato in Consiglio dei Ministri: attraverso questo provvedimento si proverà con tutte le forze a sostenere i settori che più risentiranno delle misure restrittive contenute nell’ultimo Dpcm: sono stati messi sul piatto infatti indennizzi e risarcimenti tali da poter attenuare il momento di difficoltà in modo sicuro e, soprattutto, rapido. Nonostante ciò ormai sono numerose le proteste, che se avevano avuto inizio a Napoli nella giornata di venerdì scorso, adesso sono diffuse sull’intero territorio nazionale. Proprio in queste ore si stanno registrando alcune manifestazioni a Milano, Torino, Roma, Lecce, ancora Napoli, Salerno e Palermo. Tuttavia bisogna distinguere i tipi di manifestazione: ci sono le proteste generate dai ristoratori, dai tassisti e più in generale dai commercianti che vogliono far risuonare la loro voce fino ai piani alti affinché vengano davvero aiutati nel superare un momento del genere. Essi stanno dimostrando la volontà di contenere il contagio da Covid-19 salvaguardando la propria salute e quella dei propri cari, ma al contempo vogliono condurre questa parte della loro vita in modo dignitoso. Infatti il carattere di queste manifestazioni è pacifico: basti pensare alla protesta che nel pomeriggio ha visto coinvolti i tassisti napoletani, i quali hanno pacificamente parcheggiato i loro taxi in Piazza del Plebiscito.

D’altro canto si stanno verificando nel nostro paese veri e propri atti vandalici, che non hanno nulla a che fare con la disperazione della gente onesta, ma che sono solo sinonimi di immoralità, dato che in un contesto del genere alcuni delinquenti speculano e vivono per indebolire le Istituzioni e si permettono di alimentare ancor di più la tensione sociale in modo violento aggredendo le Forze dell’Ordine e svaligiando i negozi. A tal proposito è simbolico citare quanto successo a Torino, dove alcune persone hanno distrutto le vetrine di un negozio d’alta moda per poi rubare tantissimi capi. Purtroppo come già detto queste situazioni poco piacevoli stanno avvenendo quasi ogni giorno e in quasi tutte le città del paese ed allora il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe affermato durante l’incontro con le categorie a Palazzo Chigi: “Il Governo si assume le proprie responsabilità ed è giusto che il suo operato sia sindacato e sottoposto a critiche, ma se perdiamo di vista l’obiettivo di marciare tutti insieme nella stessa direzione per uscire dalla pandemia, rischiamo di aggravare la situazione nel Paese”. Dunque sicuramente, come ribadisce il Presidente, ognuno può esprimere il proprio pensiero ma non con aggressività, anche perché come la storia dimostra le più grandi rivoluzioni sono state compiute perché nutrite da grandi ideali e non da armi potenti.

Antonio Simeoli