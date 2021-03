Grammy 2021, Beyoncé e Billie Eilish regine della serata

Ieri sera, lo Staples Center di Los Angeles si è tinto di rosa. Proprio lì si sono celebrati i Grammy Awards. Anche questa cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme anti-covid, vale a dire senza pubblico e con buona parte delle performance preregistrate.

A dare inizio alla serata è l’ex star degli One Direction, Henry Styles, che canta la sua “Watermelon sugar”, con la quale ottiene il Grammy come Best Pop Solo Performance. Tuttavia, a trionfare in questa 63esima edizione degli Oscar della musica sono le donne.

La prima è Beyoncè, che riceve ben 4 premi: miglior video musicale con “Brown Skin Girl“, migliore performance rap, migliore canzone rap con “Savage“, creata con la collega Megan Thee Stallion e migliore performance R&B con “Black Parade“. Sono proprio questi 4 premi che hanno permesso a Queen B di fare la storia, stabilendo il record di 28 Grammy vinti, record fino ad ora detenuto dalla violinista statunitense Alison Krauss. Il successo pare essere di famiglia, infatti anche la figlia di Beyoncé, Ivy Carter, grazie al singolo “Brown Skin Girl”, ha portato a casa un premio, diventando così una delle più giovani vincitrici nella storia dei Grammy.

In realtà, chi vince il premio più importante della serata è Billie Eilish, che per il secondo anno consecutivo, trionfa grazie al brano “Everything I Wanted”, vincendo per il miglior disco dell’anno.

Altra regina della sarata è Taylor Swift che invece, trionfa con il miglior Album dell’anno, con il singolo “Folklore”. Importante record per la cantante, la quale è la prima ad aver vinto questo premio per bene tre volte, al pari di “mostri sacri” come Frank Sinatra e Stevie Wonder. Il Grammy per il miglior brano dell’anno viene invece vinto da H.E.R, con “I can’t breathe”, dedicato a George Floyd. Come riporta Tgcom, la cantante al termine della serata, ha dichiarato ai giornalisti che l’hanno intervistata: “Non sono mai stata così orgogliosa di essere un’artista. Abbiamo scritto questa canzone su FaceTime e non immaginavo che la mia paura e il mio dolore si sarebbero trasformati in impatto e forse si sarebbero trasformati in cambiamento”.

Non mancano premi anche per star come Ariana Grande e Lady Gaga, che vincono un Grammy per il miglior duo pop. È davvero un momento d’oro per quest’ultima, impegnata in Italia a girare il film sulla storia dello stilista Gucci, in cui interpreta la moglie Patrizia Reggiani.

Insomma, più che la serata degli Oscar della musica, sembra esser stata la serata degli Oscar delle donne. Sono state loro a fare incetta di premi, tra l’altro a pochi giorni proprio dalla festa della donna.