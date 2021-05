Green pass in Italia e nuove regole sulla quarantena: la spinta di Draghi per il turismo

Chi arriva in Italia da un Paese europeo, fino al 15 maggio dovrà fare 5 giorni di quarantena. Ma da metà maggio un turista straniero sarà libero di circolare grazie al pass verde nazionale di cui ha parlato Draghi: lo strumento è analogo a quello entrato in vigore il 26 aprile per circolare tra regioni arancioni e rosse. Palazzo Chigi, il ministero della Salute e quello per l’Innovazione tecnologica stanno lavorando a un green pass digitale. Le regole non cambieranno, si dovrà provare di essere guariti dal Covid, aver fatto il vaccino oppure un tampone (negativo) entro le 48 ore precedenti allo spostamento.

Il pass europeo, invece, entrerà in vigore a metà giugno e consentirà ai turisti di circolare liberamente in Europa senza dover fare la quarantena. Anche in questo caso bisognerà dimostrare, come ha detto il premier, «di essere guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un tampone». Il ministro leghista Massimo Garavaglia ha spiegato di aver chiesto ed ottenuto dal commissario Ue per il Mercato interno Thierry Breton «il massimo impegno per accelerare l’introduzione del certificato verde digitale europeo» e anche per consentire che il lasciapassare venga esteso ai Paesi Terzi. Breton ha detto sì, convinto che sia necessario ripristinare i flussi turistici da e verso l’Europa. Le Regioni, infine, hanno consegnato al governo le linee guida per le riaperture e oggi alle 11 il Cts si riunirà per esaminarle.

