“Ho messo io la maglia del Napoli sulla bara di Maradona”

Si attendeva, era in viaggio e arriverà, alla fine, come testimoniato dalla società azzurra grazie agli sforzi del club e dell’ambasciatore italiano in Argentina, la numero 10 ufficiale inviata dall’Italia ad accompagnare Diego nell’ultimo saluto. Arriverà alle 19.28, quando ormai la scelta di chiudere l’accesso al pubblico aveva fatto scattare rabbia e proteste fuori dalla Casa Rosada, in quella Plaza de Mayo ancora stracolma di persone in religioso pellegrinaggio, e sarà immortalata e posata nel luogo dove doveva essere da subito e che le appartiene. Ma non arriverà per prima. Qualche ora prima di lei, colta dall’alto dalle televisioni che trasmettono il saluto dell’ex presidente argentina Cristina Kirchner, è un’altra la maglia del Napoli che di getto, d’improvviso, tra le centinaia volate verso Maradona, appare a portare dal popolo, dal cuore della gente, quel colore che mancava nel ricordo. Una maglia di calcio semplice, come tante altre, con dentro stavolta qualcosa di molto più grande. Una storia.

Da Morales a Maradona fino a Carlo e quella maglia del Napoli

“La mia vita è abitata da Maradona. È rincorsa, intrecciata a Diego”. È la voce avvolgente e indimenticabile di Victor Hugo Morales, il “relator” maestro, l’epico cantore del barrilete cosmico, l’affabulatore radiofonico più famoso del mondo che così si descrive a Federico Buffa in uno dei tanti, eccezionali momenti di giornalismo, arte e cultura costruiti dal miglior narratore sportivo italiano della nostra epoca. Una frase che contiene un’esistenza intera e che si presta anche a raccontare un intreccio più piccolo, meno celebre ma altrettanto straordinario: quello che lega Carlo Ferrara, 42 anni, a Diego Armando Maradona, 60, per tutta la sua vita.

Carlo, come mai sei a Buenos Aires?

“Sono un economista ambientale e mi trovo qui da quasi un anno, dopo quattro in Colombia e otto in Cina, lavoro per un’azienda internazionale impegnata con lo stato argentino”, spiega in una videochat con la voce letteralmente ancora rotta dall’emozione, “Scusami, in due giorni ho dormito tre ore, non ho fatto altro che girare la città fino a notte e poi tornare al lavoro e di nuovo a salutarlo per l’ultima volta”.

Cosa è successo quando hai saputo? Cosa succedeva lì?

“Ero in una riunione, mi hanno detto poi che sono sbiancato quando un collega mi ha riferito la notizia. Ricordo di aver terminato l’incontro e di essere uscito dal lavoro alle cinque, dopo altre riunioni in cui tutti eravamo sotto shock e abbiamo chiuso il prima possibile, ho preso una bicicletta e da solo pedalavo e piangevo. Attorno silenzio spettrale, pochissime macchine, solo il suono dai palazzi delle televisioni che trasmettevano in diretta. Sono andato allo stadio dell’Argentinos Juniors, quando arrivo ci sono piccoli capannelli di persone, c’erano ancora silenzi, ogni tanto un coro per Diego, incredulità, stupore nelle facce con gli occhi gonfi. Mi sono commosso, c’era un ragazzo con la maglia del Napoli davanti a un murales di Diego a piangere silenziosamente. Sai, qua se sei italiano ti chiamano “tano“, da napole-tano, perché dall’Italia emigravano a migliaia. Gli argentini ci invidiano, ci rispettano, sono affezionati alla maglia del Napoli, abbiamo vissuto più noi Diego di loro…”